Becas deportivas en Estados Unidos con All American Education

jueves, 3 de noviembre de 2022, 12:01 h (CET)

Compaginar estudios y deporte, al terminar el bachillerato, se hace cada vez más y más difícil.

Todos aquellos que quieran continuar con una preparación deportiva de alto nivel, encuentran en los estudios un obstáculo que, por falta de tiempo, flexibilidad, incompatibilidad en los horarios… obliga a los atletas a tener que tomar la decisión de renunciar a uno de los dos ámbitos. En este sentido, el sistema educativo americano, a través de las becas deportivas, ofrecen una verdadera alternativa para obtener acceso a una matrícula universitaria, mientras continúan disfrutando y compitiendo en su deporte favorito. All American Education es una agencia que ayuda a los estudiantes de todas partes del mundo a, con base en sus condiciones académicas y deportivas, optar a una licenciatura de educación superior que se adecúe a su actividad deportiva, en una universidad en Estados Unidos.

Procesos para obtener becas deportivas Es bien sabido que las universidades americanas buscan deportistas internacionales para completar sus plantillas, es por ello, que All American Education se encarga de guiar en el progreso de solicitud para ingresar a un plan de educación y deporte universitario. Desde fútbol, tenis, baloncesto y rugby, la agencia cuenta con más de 20 disciplinas deportivas para escoger.

Es muy habitual que, los atletas tienen la impresión de que su disciplina deportiva no le permite vivir la experiencia universitaria, puesto que las horas de entrenamientos y las rutinas extenuantes limitan su tiempo.

Como una forma de acercarles a una planificación formativa, esta agencia ofrece una evaluación al perfil académico y deportivo del estudiante, en el que determinan las aspiraciones, capacidades y opciones para entrar en una escuela. Si bien, las habilidades deportivas son relevantes, para obtener una beca, el participante debe contar con muy buenas calificaciones, en específico, la universidad toma en cuenta los últimos 4 cursos anteriores. También son accesibles para aquellos atletas que están cursando una carrera o un grado medio.

Orientación y preparación de la mano de profesionales La tercera de las aptitudes que evalúan las escuelas estadounidenses es el nivel de inglés. Para comprobar su nivel, los estudiantes pueden tener que llevar a cabo dos pruebas de acceso: el SAT, que combina el inglés con las matemáticas, y que computa como la prueba base de acceso a la universidad; y el TOEFL, un examen puro de aptitud ante el idioma, que deben realizar todos los estudiantes internacionales. Cada uno cuenta con un margen estricto de aceptación, es por ello, que All American Education se encarga de preparar a todos los estudiantes dentro de su sistema por medio del Online-tutoring. Dependiendo del nivel del deportista, se establecen las bases para alcanzar la financiación, por ejemplo, si un futbolista pertenece a un equipo de tercera división nacional, le es más sencillo conseguir la atención de los reclutadores. Además de esto, trabajan directo con las administraciones y entrenadores para gestionar cada beca.

Por otra parte, el sistema se encarga de la asistencia en el visado F-1 de estudiante. Adquirir becas deportivas requiere de gestión especializada, por lo que All American Education ofrece atención personalizada. Para acceder a más información, cuenta con una página web en la que detallan los requisitos por cada disciplina.



