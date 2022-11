Actiu y ECOcero promueven en Orgatec unas oficinas más sensoriales y sostenibles Comunicae

jueves, 3 de noviembre de 2022, 11:11 h (CET) Actiu, fabricante en mobiliario profesional, y ECOcero, especialista en paneles acústicos, presentan en Orgatec la oficina más humana y sostenible, stand en el que también ha colaborado el Estudio Welcome Design con el diseño de los paneles impresos. Esta cita internacional dedicada al mobiliario de oficina se ha celebrado esta semana en Colonia (Alemania) Ambas marcas han estrechado además sus lazos de cooperación con una nueva alianza con la que buscan generar sinergias a través de productos complementarios para espacios de trabajo que incorporen cualidades acústicas y experienciales, desde el compromiso con el medio ambiente y el bienestar de las personas.

"Uno de los aspectos que nos ha impulsado a realizar esta alianza es nuestro propósito de aportar bienestar a las personas. En nuestro proceso de certificación WELL empezamos a trabajar en herramientas que pudieran aportar mayor bienestar acústico a nuestro equipo, por ello cuando conocimos la propuesta de ECOcero y sus valores, entendimos que podríamos ser buenos compañeros de viaje. Nuestra idea es seguir avanzando juntos, en el marco de una alianza estratégica para crear soluciones de producto conjunta que aporten valor añadido por ambas empresas así como proyectos vinculados al diseño, la acústica y la decoración" asegura la Consejera y responsable de Reputación de Marca de Actiu, Soledat Berbegal.

Actiu ha colaborado en el stand de ECOcero en Orgatec aportando una gama de mobiliario de algunas de sus colecciones más icónicas como la butaca Bádminton, la línea de soft-seating de Bend y, el taburete Noom y la silla Noom 50 así como la mesa Twist en su versión más contract.

"Unir diseño y confort con el compromiso social y ambiental han sido las huellas de identidad de ECOcero durante los últimos años. Es por ello que la alianza con Actiu ha sido un paso natural debido a la coincidencia de nuestros valores. Esta sinergia ha conseguido convertirnos en un referente internacional de la acústica y el mobiliario de oficina" destaca el CEO de ECOcero, Jorge Bellido.

También se ha incluido en la propuesta la silla 100% sostenible Fluit, una de las novedades de Actiu de 2022. Ésta emplea tanto plástico polipropileno como fibra de vidrio completamente reciclados. Diseñada por estudio italiano Archirivolto Design, parte de un concepto de economía circular y sostenible que destaca por su fluidez y sensibilidad materializado en una pieza esbelta y robusta capaz de adaptarse a diferentes entornos corporate y hospitality.

Actiu ha creído desde sus inicios en un modelo de empresa sostenible. En este sentido el 85% de sus tableros son reciclados. En el caso de los procesos de inyección de plástico, todo el sobrante se reutiliza en piezas nuevas. Desde el punto de vista del reciclaje, la totalidad del acero empleado es reciclable y el 100% del aluminio es reciclado, procedente de la industria del automóvil. Además, algunos tejidos de la oferta Actiu incluyen opciones fabricadas a partir de botellas de plástico recicladas.

Un ejemplo más de la apuesta por la economía circular de Actiu es la iniciativa Second Act. Es un proyecto que busca dar una nueva vida a los tejidos sobrantes de todas las labores de tapizado que desarrolla Actiu en su Parque Tecnológico convirtiendo esos tejidos en bolsos, neceseres y mochilas.

Una filosofía que coincide con la de Ecocero, que cada año transforma dos millones de botellas de plástico en paneles de aislamiento acústico para todo tipo de espacios, de hoteles a oficinas, restaurantes y entornos educativos. De hecho, emplean unas 75 botellas por metro cuadrado de panel que fabrican en sus instalaciones de San Vicente del Raspeig.

Actiu ya cuenta con experiencia en el ámbito de la fonoabsorbencia a través de sus soluciones de equipamiento que contribuyen al bienestar, asimilando la contaminación acústica y mejorando las condiciones de trabajo, especialmente en espacios diáfanos con mucha actividad.

