Alejandro Gómez y Esther Tabernero se imponen en la IX Escarcha Xtreme, y en la general del Circuito MTB de Diputación

La monumental ciudad de Sigüenza, candidata a Patrimonio Mundial, le ha puesto hoy el magnífico broche de oro al IX Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara con la celebración de la IX Escarcha Xtreme. Por ser la última carrera, y una de las que tiene más solera, ha registrado una gran participación, con 261 inscritos: 15 en la categoría de e-Bike, 204 en la ruta larga y 41 en la corta. Como en cada prueba del Circuito MTB de Guadalajara, la organización programó dos recorridos, uno de 46 kilómetros y otro de 26; este último para las categorías inferiores, y también para deportistas que comienzan a aficionarse a este bello deporte para el que Guadalajara es un paraíso.





La organización ha correspondido al Club Ciclista Seguntino, con la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza, que ha variado en algo el trazado, mejorándolo, haciendo con ello la Escarcha Xtreme aún más atractiva. El enorme patrimonio histórico de la ciudad se añadía al interés de la prueba y a la resolución de muchas de las categorías que debían dirimirse hoy por estar aún en el aire su vencedor. Además, el día ha resultado perfecto para la práctica del ciclismo, sin frío por la mañana, puesto que a la salida el mercurio marcaba unos más que agradables 13ºC. "Ha sido un día de deporte maravilloso", señalaba la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Sigüenza, Conchi Huelves.





Daban la salida, neutralizada desde la Plaza Mayor de la ciudad del Doncel, precisamente Conchi Huelves, Julián Barrero, presidente del Club Ciclista seguntino, y Javier Fernández, coordinador del Circuito.



Enseguida, después de pasar frente a al catedral, componiendo imágenes bellísimas, el pelotón de ciclistas se adentraba en el pinar seguntino, dejando atrás la ciudad, a gran velocidad, camino del paraje de La Lastra. Las dos rutas han discurrido por el amplio término municipal de Sigüenza, atravesando, en primer lugar, las pedanías de Barbatona y de Guijosa. A la altura de Alcuneza, la ruta corta volvía hacia Sigüenza, mientras la larga continuaba por las pedanías de Pozancos y Ures, discurriendo por un maravilloso paisaje de encinas y robles entre multitud de sendas y subidas espectaculares, para llegar finalmente de vuelta a la Plaza Mayor, entrando por la conocida como Puerta del Toril.





El primero en cruzar la meta ha sido Alejandro Gómez (Eload Team), con un tiempo de 1h 54´19". Además de vencer la prueba, el biker pastranero se ha proclamado también campeón de la general del IX Circuito por tercera vez. "Salí conservador, para evitar fallos mecánicos y asegurar el triunfo. Pero me he sentido bien desde el principio, competitivo. En la segunda mitad de la carrera me he visto superior físicamente a mis rivales. En las cuestas más duras, pasado el pueblo de Alcuneza, me he marchado en solitario. A pocos kilómetros de meta, he sufrido un bajón, pero he podido mantener la distancia", señalaba Gómez. El vencedor destacaba el trabajo de la organización y su capacidad para "mejorar incluso este año el recorrido".





En meta, el vencedor aún no sabía qué había pasado con su inmediato perseguidor, Javier Écija (Bike Time). Juntos, habían dejado atrás a Rodrigo Palomares, siempre duro de roer, haciendo la goma prácticamente hasta los últimos veinte kilómetros. Después de tomarle la delantera en la subida de Alcuneza, que arranca justo en la vía del tren, Écija sufrió un percance, del que afortunadamente ha salido ileso, llegando incluso a meta, tercero en categoría senior. "Cuando me ha soltado Alejandro, lo he dado todo para cogerle en la siguiente bajada. Aunque no lo veía , he esprintado para llegar a su altura, con tan mala suerte que una piedra ha saltado al pedal, me ha desequilibrado, y me ha hecho caer. He roto el casco y no sabía si iba a poder seguir, pero al final, me he rehecho y he podido terminar", señalaba Écija en meta, a la que llegó en cuarta posición, con un tiempo de 2 h. 02´19".





Así, segundo en la Plaza Mayor de Sigüenza, después del percance de Écija, ha sido Rodrigo Palomares (Bike Time) con un tiempo de 1h 59´06". "La Escarcha Xtreme es una carrera durísima, pero es una pasada. El paisaje, el entorno, acompañan. Hay mucha gente animando a lo largo del recorrido, algo que siempre es un plus. Es de las mejores carreras del circuito, sin duda", decía el de Yunquera en meta.





Habiendo hecho segundo, el chaval "hubiera preferido quedar tercero, sin la caída de un compañero y amigo", señalaba. Además, Palomares ha quedado tercero de la clasificación general del circuito, y primero de su categoría, la Sub23. "Para ganar el circuito, hay que ser constante. Competimos en las mismas condiciones y, con todo merecimiento ha ganado Alex, que ha sido el más constante, y el más fuerte, y segundo Oscar Cortés, igualmente constante", terminaba.





Tercero hoy ha sido el trillano Rafael Revuelta. "La de Sigüenza es una de las mejores carreras del circuito. Tiene senda, y caminos rotos, que no llegan a ser pista y que impiden rodar en grupo. Es MTB puro. Por eso, a los bikers que nos gusta el campo de verdad, disfrutamos mucho esta carrera", señalaba en meta.





Sobre el circuito de la Diputación, Revuelta decía que es "un lujo contar con él en nuestra provincia", y abogaba incluso, por sumar pruebas. "Los ciclistas de Guadalajara lo tenemos cerca de casa, los pueblos colaboran, y vienen ciclistas de Madrid, porque allí no hay nada parecido", añadía. El tercero hoy en la Escarcha, se mostraba muy satisfecho con la llegada a una Sigüenza espectacular. "Con el turismo que tiene y la animación que hay en el recorrido, nos sentimos hasta importantes", bromeaba, y, "aunque somos aficionados, se agradece el ánimo de la gente", terminaba.





En féminas, se ha impuesto Esther Tabernero (GranPadel MTB Team) con 2h 31´15". "La Escarcha Xtreme es técnica, pero menos que la Cifonrace. La he disfrutado muchísimo", decía en meta. Beatriz Martínez, segunda en meta, y segunda igualmente en el circuito, lo ha dado todo por ganar hoy, pero no ha podido con Esther. "Me han gustado muchísimo todas las careras, con una organización perfecta. No le pongo ninguna pega al circuito. Es mi primer año MTB, y repetiré. Y, aunque no cambio el triatlón por el MTB, tengo que reconocer que me está enganchando", afirmaba Esther, como doble campeona de la carrera y del circuito.





Beatriz Martinez (Flop CMC), ha sido segunda hoy con un tiempo de 2 h 35´ 14", y también subcampeona del Circuito. "La carrera de hoy ha estado muy bien. Para ser la última, ha sido dura. Estoy muy contenta de haber terminado. Al final, Esther va muy bien. Las de hoy eran sendas fáciles, así que no me queda más que darle la enhorabuena. Se merece el triunfo", ha dicho en meta.





Angélica García (Bike Time) ha sido tercera de la general femenina, 2 h 35´ 20", a sólo 6 segundos de Beatriz. "Este año no he hecho el circuito, pero tengo que reconocer que me aficioné a la bici en el circuito MTB de Guadalajara. La prueba de Sigüenza me ha encantado. He ido todo el camino a la par con Beatriz. Hemos llegado juntas, pero al final ha apretado y ha ganado en la última subida", terminaba.





Al terminar la prueba, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Sigüenza, Conchi Huelves, agradecía a los bikers su participación, y también el esfuerzo de organización que han hecho los voluntarios del Club Ciclista Seguntino, organizador de la carrera, y también al Motoclub Alto Henares, "que nos ha guiado", y a "Protección Civil de Sigüenza y Guadalajara, a Cruz Roja, y a todos los patrocinadores de la prueba, como Font-Vella".





A la llegada, los bikers pudieron disfrutar de unas reponedoras patatas con costillas. Además, la organización, Ayuntamiento y Club, premiaron con un detalle a todos los ganadores por categorías, y con un jamón al primero y a la primera en meta. El club vencedor hoy ha sido el Flop CMC.





La Diputación Provincial de Guadalajara ha depositado su confianza, para la coordinación del circuito, en el club Eload Training (eloadtraining.com) que ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba.





Todas las categorías

En Junior ha vencido Roberto Fernández, con un tiempo de 2 h 18´38"; en sub23 ha vencido Rodrigo Palomares, con 1 h 59´06"; en senior, se ha impuesto Alejandro Gómez Martinez, con 1h 54´19"; en Master 35, Rafael Revuelta, con 2 h 00´23"; en master 40, Óscar Cortes, con 2 h 00´53"; en Máster 45 ha ganado Santiago Iniesta Blanco, con 2 h 05´50"; en Máster 50, Luis Miguel Reyes, con 2 h 11´49", y en veteranos, ha vencido Javier Gordo Pajuelo, con 2 h 09´40"