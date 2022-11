Millonetis Digitales, el libro best seller en Amazon de Marina Miller Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de noviembre de 2022, 10:22 h (CET)

Crear un libro capaz de ser best seller en Amazon en sus primeras 24 horas de vida no es algo sencillo, pero Marina Miller lo ha conseguido con su libro Millonetis Digitales: 8 cosas que tienen los negocios más sexys que ganan pasta. El libro ha logrado posicionarse como el más vendido en dos grandes categorías dentro de Amazon: N.º 1 en Marketing y N.º 1 en Empresa, estrategia y gestión.

Marina Miller lleva más de 12 años metida en el mundo del marketing online como estratega digital y ha demostrado que sabe bien lo que hace, consiguiendo un N.º 1 en ventas con su primer libro. Para lograr este hito, es obvio que se necesita tener una buena estrategia detrás y es justo esto es lo que enseña dentro de su escuela de estrategia digital Espabilismo. En esta escuela todo tipo de negocios que quieren destacar en internet, aprenden las estrategias más punteras para hacer sus negocios más visibles y generar más ventas.

El éxito de Millonetis Digitales En este libro Marina Miller explica que aunque ganar dinero en internet está de moda, la mayoría de negocios online gana poco o casi nada, porque son poco sexys y no han entendido cómo funciona la mente humana. Por eso, en su libro explica cosas cómo por qué no hay que escuchar las opiniones de la gente antes de lanzar un producto o servicio (aunque todo el mundo diga que es justo eso «lo que hay que hacer»), una forma sencilla y rompedora para aumentar la credibilidad de un negocio sin necesidad de testimonios ni prueba social, o incluso, la estrategia que utilizó para agotar el stock de un producto físico en solo 48 horas, utilizando uno de los impulsos humanos más primitivos que existe.

Esta estratega digital ha querido plasmar en este libro las 8 cosas clave que tienen los negocios más sexys que ganan pasta en internet, con un formato ligero y al grano. Ella misma confiesa que hizo el libro pensando en la gente que no le gusta leer. Dentro, además, cuenta cosas realmente valiosas para cualquier emprendedor como: la forma de escribir para que en lugar de estar intentando pescar clientes todo el tiempo, vengan solos a buscar lo que se vende o, incluso, la razón por la que alguien está dispuesto a pagar 40 € por una camiseta en la que pone «Adidas» y nunca llevaría una con el nombre de un banco.

Cuánto cuesta Millonetis Digitales y dónde comprarlo Actualmente, se puede encontrar a la venta en Amazon en su versión digital por solo 4,99 € y la versión impresa por 12,58 € con envío a todo el mundo, ya que muchos de sus seguidores se encuentran en diferentes países. Además, Marina ha querido dar una sorpresa a sus lectores incluyendo dentro del libro un regalo al que se accede a través de un código QR, en el que explica «Un truco muy heavy para atrapar la atención en internet».

Las dos cosas más destacadas de la autora según sus propios seguidores más fieles, es su forma de comunicar fresca y directa, junto con su capacidad para analizar y diseñar estrategias. Para saber más sobre ella, basta con visitar su perfil de Instagram @marina.miller, donde comparte contenido habitualmente, o escuchar su podcast con más de 450.000 escuchas llamado Espabilismo Freelance. Un podcast que destripa los negocios en internet y sus estrategias para seducir. Aunque sin duda la mejor opción sería comprar su libro y descubrir por qué se ha convertido en un best seller tan rápido.



