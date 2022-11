Peligros para mi identidad estatal

Hola, y cabe decir actualmente, estoy en una parte de Zaragoza. Intenté renovar un "DNI" que tenía, y lamentablemente solo me dejaron obtener un sustituto de tal mientras tal sustituto teniendo una validez oficial aproximada que por un año. Con ello quiero decir que deberían habérmelo renovado como durante tiempos pasados, y así con forma con que haberme dado uno que teniendo una validez que mayor con respecto a tal tiempo que como un año.







Yo estoy preocupado porque estoy teniendo problemas para renovar los papeles estatales que referentes a mi identidad mientras acaso ilegalmente negarme tener tales con validez temporal y otros mientras así posible porque existiendo tremendos sucesos ilegales que en parte como tales y cabe decir estoy en tal con carencias económicas, y así durante tiempos de hoy solo me dieron aproximadamente 3 euros, y trabajé durante tiempos que pertenecientes a la mañana de hoy y a la tarde de hoy, "30/10/22".





Yo se para mi peligroso estar por parte de lo que llamando España por lo que sucedió pero hubo acciones policiales internacionales por peticiones que con respecto a lo de mis papeles estatales de identidad, y ahora estoy con estos problemas.





Es muy triste, y no se si lograré mejorar. Para mi está siendo muy duro porque es una realidad muy dura, y no hallé actualmente soluciones reales. Cabe decir contemplé varios paraguas naturales que como árboles, y actualmente yo no pudiendo confiar plenamente con respecto a varios por lo sucedido.





También decir me preocupan consecuencias individuales que con respecto a mi pero también consecuencias futuras que padeciendo acaso grupos que para mi teniendo relevancia.





Cabe decir para mi ya sucedieron ilegalidades que mostrando los peligros enormes que soportando mi identidad estatal actual que acaso ilegalmente vulnerada durante tiempos futuros y cabe decir judicialmente jurídicamente ya denuncié ilegalidades que en parte tales que sucedidas con respecto a mi oficial identidad apelativa y cabe desear bien y cabe decir parte de tales ilegalidades atentando claramente para destruir porque atacando lo esencial de parte de un relevante sistema, y cabe emitir saludos cordiales.