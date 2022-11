Xacobeo 2022 Miguel A. Castro, Comunidad de Madrid Lectores

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:36 h (CET) Ya queda poco para que finalice este Año Xacobeo, con un exitoso Camino de Santiago tan masificado, que en sus últimos kilómetros parece más una manifestación que un peregrinaje. Y tal vez este sea un buen momento para plantearnos si la religión contribuye o no, al esfuerzo de intentar conseguir un mundo mejor.



¿Aporta algo a nuestra sociedad que los creyentes se martiricen, enciendan velas o se pongan a adorar a dios como fórmula para que se les cumpla un deseo?

No se trata de cuestionar la existencia de dios, si no la utilidad colectiva de la fé así interpretada. Yo he tenido la suerte de conocer a alguna buena gente, creyente e inteligente. Y el común denominador de todos ellos es que entendían la religión como una especie de “intercambio”. Ellos asumían una aptitud coherente al “Humanismo cristiano” que bien entendido suma y a cambio se sentían espiritualmente apoyados.

La iglesia tiene la responsabilidad moral, de ser útil a la gente en general, sean creyentes o no y solo consiguiéndolo se ganaría el respeto de cualquier individuo con calidad humana. Estoy convencido de que en estos momentos, hay un gran número de personas dentro de la estructura eclesiástica que están deseando asumir esa responsabilidad.

Cuando un creyente recurre a la religión como ayuda para solucionar problema, rara vez se plantea un “intercambio” comunitariamente útil para su entorno. Nadie piensa en un compromiso concreto que beneficie a su círculo personal o social, como oferta de trueque para que se haga realidad su deseo. Sino que su oferta de “intercambio”, normalmente se reduce a ponerse a implorar, agasajar y adorar a cristos, vírgenes y santos a cambio de su petición.

¿No deberían los responsables de la iglesia transmitir la idea de otro tipo de “intercambio” socialmente provechoso? Si dios existe estoy convencido de que la idea le parecería buena y aunque no existiera nos parecería buena idea a todos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

