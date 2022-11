Este es nuestro destino Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:29 h (CET) Tomado del Libro del Apocalipsis: ”...Después de esto miré y vi una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con gran voz, diciendo Salud a nuestro Dios, al que estaba sentado en el trono, y al Cordero….

Tomo la palabra uno de los ancianos y me dijo: Estos vestidos de túnicas blancas ¿Quiénes son y de dónde vinieron? Le respondí: Señor mío, eso tú lo sabes Y me replicó: Esos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero…..Ya no tendrán hambre, ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ardor alguno, porque el Cordero, que está en medio del trono, los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lagrima de sus ojos” .

Pues ese es nuestro destino, y para eso nos creó Dios para verlo y gozar de su presencia eternamente. Y aquí no hay problemas de alojamiento, una muchedumbre que nadie puede contar, lo puebla. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Carta para Irene Montero La maldad no tiene género... Las ideologías sí Los espejismos de la izquierda. Juego sucio por doquier Cuando el señor Sánchez encarga a alguno de sus secuaces la negociación de un tema, no pone alternativas: se adoptan sus términos o no hay pacto La sanidad pública en la UCI Dado que tenemos un Gobierno progresista, antes de acabar la legislatura, le queda una asignatura pendiente muy importante Algunos retos actuales Únicamente la pujanza de los linajes responsables, desde su capacidad de entrega y generosidad, pueden modificar esta crueldad que se ha injertado entre nosotros La intención política es muy dispar Pedro García