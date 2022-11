Putin no tiene teléfono Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:26 h (CET) Palabras del politólogo y sociólogo, Atilio Borón a las que yo suscribo: ”Lo más cercano a lo de hoy, fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 1962. Cuando la Unión Soviética, que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía, cosa que nunca se dice. Se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética y no. Estados Unidos `primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética. Como respuesta, la Unión Soviética llega a un acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba. Cuando eso se descubre, con los famosos aviones espías U2 de Estados Unidos, estalla la Crisis de los Misiles.

Pero esa crisis duró 13 días exactamente. Hubo un dato decisivo que hoy no lo tenemos y es lo que hoy le da una enorme gravedad: en medio de esa crisis, Kennedy y Jrushchov cogieron el teléfono, dialogaron y llegaron a un acuerdo entre ellos. En este momento, Putin no tiene con quien hablar. Con el único que habla un poco es con Macron, pero Macron es una figura menor, acá el dueño del circo se llama Joe Biden, el resto están pintados. Los Gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito. El Gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centro América, ése es un dechado de virtudes comparado con estos grandes países europeos que se han puesto de rodillas dispuestos a sacrificar a Europa con tal ponerse debajo del paraguas de Estados Unidos". Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

