​Una tríada legislativa

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:24 h (CET) Esta tríada legislativa, las leyes trans, de bienestar animal y del aborto, aprobada en el Pleno del Congreso no responde a ninguna demanda social y han provocado una oposición social que alcanza, por ejemplo en el caso de la ley trans, a una parte no desdeñable del socialismo y del feminismo, que argumenta que modificar de forma arbitraria el sexo en función de criterios emotivos, altera las bases de cualquier orden social.

Uno de los aspectos más preocupantes de este paquete legislativo es su efecto en la educación de los niños y adolescentes, que pasan a ser objeto social de experimentación en una época de inmadurez y sin el concurso de los padres. Al tiempo de que con la ley trans se da carta libre a un proceso de trivialización de la mujer que acaba con tantos años y esfuerzos de conquistas sociales en pos de la igualdad efectiva con los hombres.

