Made in Málaga amplia capital para la nueva etapa empresarial que se inicia en 2023

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las redes de negocios aportan muchos beneficios a los emprendedores, pues se trata de espacios donde estos pueden asociarse y establecer colaboraciones para fortalecer su sostenibilidad.

Así lo refleja Made in Málaga, un club de negocios que agrupa numerosos emprendimientos destacados en la ciudad, a quienes aporta diversas herramientas para su desarrollo, consolidación y sostenibilidad en el mercado.

Conscientes de la necesidad de mejorar constantemente estas herramientas, y de la importancia de trabajar para sus miembros con solidez y compromiso, la empresa ha ampliado su capital de inversión, y trabaja en diversos proyectos que se materializarán en 2023.

La tecnología, un elemento imprescindible en los futuros proyectos en Made in Málaga Made in Málaga ha conseguido numerosos acuerdos y colaboraciones durante este año que han dado impulso no solo a su propia organización, sino también a sus colaboradores y al sector empresarial malagueño en general. Estos logros representan una motivación para crecer e innovar en sus herramientas de apoyo, para lo cual han diseñado toda una planificación llena de nuevos proyectos e inversiones para 2023.

La tecnología y el análisis de datos forman uno de los ejes centrales en esta serie de nuevas iniciativas. El objetivo es aportar herramientas en este ámbito para desarrollar acciones que aporten valor a los miembros de esta red, para lo cual, buscan incrementar la financiación propia para la consolidación de diversos proyectos en esta área.

Los espacios digitales de comercialización de servicios y bienes, como el market place, serán un elemento de aporte de valor en este proceso, y un lugar de encuentro para todos los profesionales y empresas que integran esta red de colaboración. Por medio de estas herramientas, buscan llegar al público global desde lo local, e impulsar esa identidad malagueña que comparten estas organizaciones.

La importancia de la sostenibilidad en esta red empresarial La sostenibilidad, el respeto al entorno y la persona en el centro de todo son principios irrenunciables en Made in Málaga, y forman una parte central de su código de conducta y acción. Esto se refleja en los espacios que ofrecen a las organizaciones sin ánimo de lucro que, desde diversos sectores e iniciativas, promueven la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Este club empresarial ofrece un lugar reservado y gratuito para este tipo de organizaciones, a fin de brindar mayor impulso, difusión y visibilidad al trabajo que realizan, una tarea en la que también han tenido un notable éxito en este año, y buscan brindar un mayor apoyo para el próximo.

La responsabilidad social corporativa, a través de hechos concretos y acciones medibles, es otro elemento característico y un compromiso vital para esta marca. Es por ello que ha desarrollado un proyecto con una importante empresa europea, que les dotará de mejores y más avanzadas herramientas para conseguir este objetivo, las cuales estarán disponibles al público en 2023.



