¿Cuáles son las ventajas de contratar un Project Management?, por Aicad Business School

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Muchos directivos y empresas todavía desconocen la figura del Project Management.

Aun así, se ha demostrado que las empresas que subestiman a estos profesionales, tienden a fracasar en un 67 % más en los proyectos que planifican o que tienen en marcha, en comparación a los que sí cuentan con un Project Manager. Todo esto, según los datos aportados por el Project Managament Institute.

Escuelas de negocios como Aicad Business School son algunas de las encargadas de formar a Project Managers de calidad, con el potencial suficiente para hacer a una empresa más competitiva en el mercado, y capaces de responder adecuadamente a sus necesidades internas y de sus clientes.

En qué consiste el Project Management Este término se refiere a un profesional que se caracteriza por contar con la capacidad, los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo una planificación óptima de una empresa. Su trabajo es capaz de generar motivación en el personal de una compañía, a la vez que se encarga de administrar los recursos de manera inteligente y eficiente para lograr todos o la mayoría de los objetivos planteados. En otras palabras, el Project Management es un profesional enteramente capacitado para planificar, organizar, desarrollar estrategias y controlar de manera óptima los recursos. Pero otro de los aspectos importantes de este profesional, es que también es capaz de tomar en cuenta las limitaciones de un proyecto, ya sea en términos de tiempo, calidad, presupuesto, etc. Y aun así aprender a desarrollar sus estrategias considerando estas debilidades.

Project Management: las múltiples ventajas La principal ventaja del Project Management es, precisamente, su conocimiento, habilidad y capacidad de dirigir una compañía hacia el logro de sus objetivos corporativos. Son estas características lo que le permite poner en marcha un proyecto, dirigirlo, gestionarlo, determinar las estrategias para lograr el éxito del mismo, etc.

Por otro lado, tal como se mencionaba al principio, las estadísticas demuestran que las compañías que contratan a un Project Management suelen aumentar considerablemente su rendimiento, son más exitosas en el desarrollo y logro de objetivos, son más rentables y mucho más competitivas en el mercado. Y por último, se puede mencionar que un Project Management ahorra dinero a una empresa, ya que los recursos son administrados de manera especializada y se reducen las malas decisiones y acciones que conllevan a pérdidas de dinero.

En definitiva, contar con un Project Management siempre será una decisión acertada, no solo porque es la alternativa más inteligente, sino porque las estadísticas así lo demuestran.

Algunos de los mejores Project Management que se encuentran ahora mismo en el mercado y que se pueden contratar, han salido de la escuela de negocios Aicad Business School, una de las mejores instituciones de formación a nivel directivo en España.



