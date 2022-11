El origen de la ira, de la mano de la psicóloga Pilar Ollero Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 13:51 h (CET)

Como un problema muy presente en la sociedad actual, la ira se puede controlar mediante los métodos correctos sin tener en cuenta cuáles son sus causas.

Los orígenes de la ira suelen encontrarse en heridas emocionales o psicológicas que muchas veces las personas no pueden identificar por sí mismas. Por ello, la psicóloga Pilar Ollero ayuda a sus pacientes otorgándoles herramientas sobre cómo gestionar la ira.

El interés de Pilar Ollera por el funcionamiento de la mente Pilar Ollero es una psicóloga sanitaria colegiada y autónoma con actividad en Córdoba. Siempre tuvo un interés por entender cómo funciona la mente y por qué unas personas son tan diferentes de otras. Su experiencia profesional la ha llevado a trabajar con adolescentes con problemas graves de conducta, lo cual la impulsó en el camino de la formación en resolución de conflictos, intervenciones familiares y terapia de pareja.

Su objetivo es poner su conocimiento al servicio de quienes lo necesiten, ofreciendo un lugar seguro donde poder expresarse desde la aceptación, sin juicios y con un acompañamiento cercano. La clave para Pilar Ollero es entender que la vida no consta siempre de momentos felices, por lo que la vida plena implica aprender a atravesar tanto los momentos buenos como los malos con mucha presencia.

Acompañamiento y asesoramiento para gestionar la ira La ira se manifiesta como explosiones con otras personas, y muchas veces el paciente que es propenso a la ira es consciente de ello, pero no sabe cómo evitarlo, generándose así un sentimiento de culpa tras sus actitudes. Esto es así porque la ira y la rabia muchas veces se apoderan de las personas y, si no poseen las herramientas adecuadas, se les dificulta mucho salir de este estado.

Pero la rabia no es más que una reacción psicofiliológica natural a la percepción de peligros o amenazas. Por lo tanto, la misma es una reacción normal siempre y cuando exista una situación percibida como peligro, siempre y cuando haya un peligro real. En caso contrario, la psicóloga Pilar Ollero ayuda a sus pacientes a encontrar el origen de la rabia, el enfado, la ira y las explosiones, para poder sanar esa herida y que el paciente pueda comenzar a relacionarse con su entorno de una mejor forma.

Para la psicóloga Pilar Ollero, vivir a pleno implica aceptar los altibajos de la vida. Pero en ese recorrido es normal encontrarse con dificultades, por ello es importante enfrentarlas, para lo cual ofrece asesoramiento y acompañamiento a aquellos que deseen aprender cómo gestionar la ira.



