Se cumplen cinco años de la puesta en marcha de la ADRES

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 17:59 h (CET) La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) sigue siendo conocido por muchos como FOGYSA a pesar de haber pasado ya cinco años desde el cambio en la entidad. A través de la página web tramites.nom.co los colombianos pueden disponer de guías para realizar diferentes trámites El 1 de agosto de 2017 se puso en marcha la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). El nuevo fondo tenía como función central cancelar las deudas adquiridas por el Ministerio de Salud y Protección social de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de las subcuentas de Compensación, Promoción, Solidaridad, Garantías y, quizás el de mayor impacto en los últimos tiempos, el de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT).

Antes que el FOGYSA, otros ministerios habían actualizado sus sistemas de tramitación online, mientras que para realizar una consulta al FOGYSA o descargar el certificado EPS era necesario navegar con dificultades en una página web con varios años de antigüedad. De este modo, las consultas en el ADRES se predecían sencillas y sin necesidad de acudir a las colas de las oficinas locales.

La página https://tramites.nom.co/ ayuda a realizar las consultas de los trámites online de colombianos residentes en España. Ofrecen un servicio de guía paso a paso para realizar el trámite deseado. Del mismo modo, repasan todos los organismos oficiales con tramitación online y descarga de certificados.

Los recursos de la ADRES

Algunos de los beneficiarios de estos recursos es el pago a la EPS de los seguros y otras prestaciones reconocidas a los miembros de la EPSG, incluido el pago de la invalidez por enfermedad común, así como el pago de las indemnizaciones por muerte o invalidez permanente y asistencia funeraria a las víctimas de acontecimientos terroristas o catastróficos.

Cada uno de los recursos obtenidos también ayuda a la ADRES, -en colaboración con la Superintendencia Nacional de Salud-, a llevar a cabo inspecciones, vigilancias y controles. Además, estos recursos se utilizan para cubrir gastos administrativos, operativos y de funcionamiento de la entidad.

Algunas de las principales consultas que antes se realizaban al FOGYSA y que actualmente se hacen en la ADRES son:

¿Cómo modificar los datos de afiliación?

¿Qué es estado de afiliación?

¿Cuánto tiempo cubre EPS después Retiro 2022?

¿Cuánto paga un beneficiario de EPS por hospitalización en 2022?

¿Cuánto cuesta afiliarse a una EPS como independiente en 2022?

¿Cómo afiliarse a salud si no se tiene trabajo?

¿Cómo es posible cotizar si no se tiene trabajo?

¿Qué pasa si no se tiene SISBEN y EPS? De todas estas, las consultas más comunes eran las que estaban relacionadas con la descarga del certificado del FOGYSA, pues el número de peticiones diarias era altamente superior al resto de consultas.

Ante cualquier duda sobre la ADRES, es posible contactar con ellos a través de su página web www.adres.gov.co.

