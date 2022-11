Tierno Centella, más de 20 años de especialización con sentencias pioneras en reconocimiento de incapacidad

La incapacidad permanente se da cuando un empleado tiene una enfermedad o ha sufrido un accidente laboral o personal que le impide trabajar. En estos casos, los trabajadores tienen pleno derecho de solicitar una pensión. Para que este proceso se lleve a cabo de forma rápida y sin mayores complicaciones, lo más recomendable es buscar ayuda profesional.

La información que se debe saber sobre la incapacidad permanente Son varios los grados de incapacidad permanente: la parcial, que significa que un empleado no puede desempeñar ciertas funciones en el trabajo; la total, que indica que un trabajador no puede cumplir con sus funciones actuales, pero que sí puede realizar otras cosas en materia laboral; la permanente absoluta, que es cuando alguien queda totalmente inhabilitado para su profesión u oficio; y la gran invalidez, que es cuando un individuo necesita de la ayuda de otra persona para hacer las tareas cotidianas del día a día como comer, caminar, vestirse, etc.

El grado de incapacidad va a determinar el porcentaje de prestación económica. A mayor grado de invalidez, mayor será la cantidad de dinero a recibir. Son muchas las enfermedades que pueden llevar a una persona a la incapacitación, entre las más comunes destacan el cáncer, la aterosclerosis, la artritis reumatoide, la demencia, la epilepsia, la esquizofrenia, el glaucoma y las hernias. No obstante, hay muchas otras.

Quienes estén pasando por un problema de este tipo deben solicitar una calificación de incapacidad ante la Seguridad Social.

