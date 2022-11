La nueva tecnología de Umbrella Technologies que ha llegado para remplazar los recubrimientos antiadherentes más tradicionales Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 13:21 h (CET)

Uno de los aspectos que genera más problemas a los profesionales del sector de la panificación es la adherencia del pan a las bandejas.

Este factor, al no ser gestionado, genera suciedad, pérdida de tiempo por la limpieza pertinente, pérdida de producto y un importante gasto energético, entre otros aspectos.

Ante estas consecuencias negativas, muchos panaderos han optado por el uso de bandejas con recubrimiento antiadherente, y es en este punto en el que Umbrella Technologies pone a disposición de este sector una solución revolucionaria. Lo que ofrecen al mercado es un recubrimiento antiadherente para bandejas y moldes con un alto grado de desarrollo tecnológico adaptado al sector de la panadería y bollería, cuyo proceso de elaboración se adapta a las necesidades específicas que presenta cada cliente.

¿Qué ventajas ofrece la tecnología antiadherente? La eficiencia productiva y la seguridad alimentaria son aspectos de gran importancia para las empresas de panadería y bollería. Por tanto, deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de equipos y soluciones de alta calidad tecnológica que se adapten a las tendencias que marca el sector.

El sistema de recubrimiento antiadherente que ha lanzado Umbrella Technologies al mercado ha sido conseguido con nanotecnología, es libre de tóxicos y está certificado para uso alimentario, superando los test elaborados por laboratorios internacionales externos.

Este sistema es aplicado a las bandejas y moldes, aportando una serie de beneficios. En primer lugar, emplear el recubrimiento antiadherente facilita el mantenimiento de las bandejas de horneado y la eliminación de carbonillas contaminantes. Esto se traduce en una vida más larga para el molde, una mayor productividad de horneado y un menor consumo energético por alta transmitancia. Al mismo tiempo, este tipo de recubrimiento reduce o elimina el uso de aceites o grasas. Gracias a esto, mejora el aspecto de los equipos de producción y la calidad del producto final por humos, a la vez que se reducen costes en mantenimiento y limpieza.

Asesoramiento en la elección de un modelo de recubrimiento adecuado Umbrella Technologies, por medio de su socio Umbrella Coating, ofrece a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento, que permite encontrar el proceso de recubrimiento mejor adaptado a su nivel de producción. También se encarga de realizar las pruebas necesarias para asegurar que los moldes y bandejas funcionen de manera correcta. Este pequeño test sirve para garantizar la funcionalidad del recubrimiento para el uso específico que tendrá.

En caso de ser necesario, puede reformularse el producto para adaptarse a una solución concreta. Este proceso no es siempre sencillo, pero la empresa acompaña a los clientes para garantizar el uso correcto de los equipos y sus mejoras. La meta es que la panificadora se beneficie de un tratamiento que aportará un gran valor añadido a su proceso de industrialización.

Con este servicio de asesoramiento, Umbrella Coating busca conseguir la confianza y satisfacción de los clientes al determinar sus inquietudes y cumplir sus expectativas.

Mediante el uso de recubrimientos adherentes como los de Umbrella Technologies, los profesionales de la panadería y la bollería podrán ser más eficaces a la misma vez que contribuyen en la economía circular y la sostenibilidad, al no producir residuos sólidos en la recuperación de moldes y bandejas y alargar la vida útil de estos.



