Málaga Institute of Technology ha sido galardonado con el premio Europeo de Moda, Cultura y Enseñanza

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 15:47 h (CET) Único centro educativo de Málaga autorizado por la Junta de Andalucía como bilingüe. El pasado día 21 de octubre, en el hotel Marriott Auditorium de Madrid se celebró la entrega del PREMIO EUROPEO DE INNOVACION EN MODA, CULTURA Y ENSEÑANZA, concedido a MIT School Málaga, centro de enseñanza en la Ciudad de Málaga, que imparten educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, bachillerato internacional (doble titulación), todo en bilingüe, que además combinan con chino (desde los 3 años), alemán (a partir de1º de primaria), francés y ruso, como extraescolares.

El centro aúna en su proyecto educativo la antigua sabiduría con el conocimiento moderno. Por ello, los pilares de su enseñanza son las nuevas tecnologías, el deporte y valores como el esfuerzo, la dedicación, la ilusión, el respeto, la cortesía, la responsabilidad, la humildad, el entusiasmo y la disciplina. Su misión es que la educación implique el disfrute por el aprendizaje y posibilite el hallazgo de vías propias para el desarrollo y la felicidad de cada persona.

Su aspiración Educativa pone por delante de todo lo relacionado con los intercambios de enseñanzas y aprendizajes, amparados con el apoyo de las nuevas tecnologías, con redes inalámbricas, tutorías virtuales a través de Internet, pizarras inteligentes, etc. Unas enseñanzas y aprendizajes que se insertan en sus conductas y que han de servirles, sobre todo, para la vida.

El Colegio no debe ser sólo un lugar de preparación académica, sino también una escuela para la vida. Además de todos los avances tecnológicos e innovaciones revolucionarias que plantean en el ámbito de la educación, o unos programas educativos ambiciosos y motivadores, pretenden más bien inculcar un estilo, una forma determinada de hacer las cosas y de afrontar con éxito los problemas que la vida personal y profesional de un ser humano indefectiblemente conlleva.

Se puede conocer a la escuela en: https://colegiomit.com

El Jurado del premio, compuesto por la Junta Directiva de la Asociacion, lo ha premiado por la innovacion que supone el metodo de enseñanza que utilizan, teniendo el ingles como lengua vehicular, ya que incluso el chino lo enseñan desde la base del ingles y no del español.

el representante deL MIT SCHOOL de Malaga, D. Serafin Gonzalez Morcillo, recibio el premio y certificado acreditativo de manos del presidente de AEITI, D. Jordi Bentanachs y la vicepresidenta Dña. Rosa Maria Puentedura, en una cena de gala.

La Asociación Europea de Industria, Tecnología e innovación, conocida como AEITI, se fundó en 2019, con el fin de ayudar y apoyar a la empresa española en su competitividad en Europa y el mundo, a pesar de la pandemia han logrado seguir adelante con sus cometidos, el 26 de Diciembre de 2021, firmaron un acuerdo de colaboración mutua con la Asociación China, EU China, science, technology committe, participada por la Unión Europea y el Gobierno chino, en base al acuerdo de colaboración firmado en 2017.

Así mismo han firmado un acuerdo de colaboración cultural y empresarial con la Fundación de Miami, international Network of social journalism, que es una Fundación de referencia allí.

AEITI, tiene como presidente a D. Jordi Bentanachs y vicepresidenta a Dña. Rosa María Puentedura, reputados empresarios españoles, siendo socios de honor, el conocido periodista y politico D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmologo de Malaga D. Manuel Garcia Marcos.

