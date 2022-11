In Extremis Film Services participa en la nueva película de Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, Modelo 77 Emprendedores de Hoy

La película protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, Modelo 77, se estrenó el pasado 23 de septiembre.

Alberto Rodríguez la ha creado a partir de una exhaustiva investigación. Cuenta la historia de dos presos comunes que se introducen en COPEL (coordinadora de presos españoles en lucha). El director la ha presentado en Las tardes de RNE. La cinta se desarrolla en la cárcel Modelo de Barcelona, donde se produjeron motines o fugas como la de 45 presos el 2 de junio de 1978. Este movimiento estuvo en activo durante los años de la transición española y pedía la amnistía total.

In Extremis Film Services ha participado desarrollando todo tipo de efectos especiales y numerosas acciones de riesgo desarrolladas por sus especialistas de cine.

En el mundo del cine es posible ver personas saltando al vacío, corriendo en llamas o caminando por el techo de un vagón de tren a toda velocidad. Estas escenas son grabadas por un especialista en cine, personas cuya presencia es imprescindible en películas, anuncios, series, etc.

La escuela de In Extremis Film Services, ubicada en Barcelona, abre la posibilidad a todo el que quiere convertirse en especialista en cine. Ponen a disposición los cursos Stunt master y Stunt foundation, para formarse de la mano de profesionales y en instalaciones diseñadas para desarrollar o aprender acciones inimaginables.

Convertirse en especialista de cine, de la mano de profesionales Estos cursos ponen al alcance una amplia información de las habilidades necesarias para ser un especialista de cine. Están enfocados en enseñar a los participantes a desarrollar recreaciones de escenas cinematográficas específicas y las habilidades motrices necesarias para la ejecución de escenas de riesgo. También los capacita para usar material específico del sector, interpretar escenas y, sobre todo, ejecutar las escenas de manera segura.

Los cursos también abren las puertas a uno de los mejores centros del mundo para llegar a ser un especialista de cine, el In Extremis Club, además de estar guiados por coordinadores de especialistas con amplia experiencia en el sector y con una programación que garantiza una evolución continua.

El Stunt master se compone de 700 horas lectivas, dictadas en un plazo de 9 meses y dispone de cuatro módulos que contienen asignaturas necesarias para el mundo del stunt. Mientras que el Stunt foundation consta de 140 horas de formación con un horario alternativo al curso master, con una información más compacta.

Reconocimiento y amplia experiencia en el campo audiovisual In Extremis Film Services tiene su origen en el 2012. Pero en su corta historia ha producido y coordinado escenas de acción y efectos especiales para una larga lista de producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales. Entre estas se encuentran XXX Reactivado, Lo imposible, Contratiempo, Anacleto: Agente Secreto, Super López y El practicante.

Sus logros en el campo han dado méritos para ser reconocidos por la Academia Española de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y también por la Academia de Cine Catalán. Han obtenido por su trabajo premios de cine codiciados, acumulando hasta la fecha 4 premios Gaudí y 2 Goya.

Con 10 años de experiencia en la producción y coordinación de escenas de acción y de efectos especiales para un gran número de producciones audiovisuales, In Extremis Film Services destaca como una excelente opción para adentrarse al apasionante mundo de la acción y la adrenalina pura y convertirse en especialista de cine.



