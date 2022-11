Raquel Ortega gana la novena edición del Premio Literario Amazon Storyteller con su novela "No despiertes al diablo" Comunicae

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 14:35 h (CET) La obra ganadora ha sido seleccionada entre más de 4.000 títulos de ficción y no ficción autopublicados a través de Kindle Direct Publishing (KDP) en más de 50 países. Esta edición el jurado ha estado compuesto por Luis A. Santamaría, ganador de la última edición; Juan Gómez-Jurado, uno de los escritores españoles más leídos; las reconocidas autoras Isabel Acuña y Kristel Ralston; y la periodista especializada en cultura Nuria Azancot Raquel Ortega es la ganadora del Premio Literario Amazon Storyteller 2022 en español con su novela "No despiertes al diablo". La autora fue seleccionada de entre más de 4.000 títulos presentados en más de 50 países diferentes y autopublicados a través de Kindle Direct Publishing (KDP), entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2022.

Raquel Ortega se ha hecho con el galardón gracias a su obra de terror y misterio "No despiertes al diablo", elegida por un jurado compuesto por Luis A. Santamaría, ganador de la última edición con su obra "Entre líneas", una novela negra con un ritmo narrativo vertiginoso; Juan Gómez-Jurado, uno de los escritores españoles más leídos, autor de novelas de gran éxito, traducidas a cuarenta lenguas, y un referente en el sector; las reconocidas autoras Isabel Acuña, escritora colombiana de novela romántica, y Kristel Ralston, escritora ecuatoriana finalista del segundo Premio Literario Amazon Storyteller; y la periodista especializada en cultura, con más de treinta años de experiencia, Nuria Azancot.

Raquel Ortega es una joven escritora madrileña que estudió Lenguas Modernas y sus Literaturas en la Universidad Complutense. Comenzó a escribir a una edad temprana, con apenas 12 años, y, desde entonces, ha cosechado varios premios en revistas gracias a sus relatos cortos. Además, ha publicado varias novelas cortas en inglés y ha ejercido de jurado en diferentes concursos literarios. Ahora, con 27 años, se convierte en la ganadora de la novena edición del Premio Literario Amazon Stortyteller con su primera novela autopublicada: "No despiertes al diablo", la historia de Hazel, una joven con un don que recibe una misteriosa llamada que le lleva a un episodio de hace siete años que es incapaz de borrar de su memoria y de su corazón: la noche en la que perdió a su madre tras ser víctima de una posesión.

En la ceremonia de entrega, la ganadora aseguró: "La calidad de las obras era excelente y sentía que el premio ya lo había ganado porque he podido conocer a muchos escritores maravillosos y leer sus novelas. Este premio es el reconocimiento a todas esas horas frente al ordenador, con la libreta, compaginando con mi trabajo, y poder decir ahora todo este esfuerzo merece la pena. Yo no voy a dejar nunca de escribir, porque para mí escribir es una cosa que llevo dentro, una pasión, pero esto es un impulso para decir sí se puede".

El premio este año asciende a 10.000 euros en metálico, una campaña de marketing valorada en 20.000 euros y una oferta de contrato con Amazon Audible para producir su título en formato de audio.

Andrea Pasino, Responsable de Amazon KDP para España, Francia e Italia asegura: "Estamos encantados de llevar ya nueve ediciones de este concurso que tantas alegrías nos ha dado a nosotros y a autores a lo largo de todo el mundo". Pasino añade: "Estamos comprometidos con seguir fomentando este tipo de iniciativas desde KDP para poder continuar ofreciendo oportunidades a escritores como Raquel, ganadora de esta edición".

Todas las obras inscritas en el concurso están disponibles en la Tienda Kindle y se pueden leer tanto en papel como en cualquier dispositivo con la aplicación gratuita de Kindle para iPhone, iPad, teléfonos y tablets Android, PC y Mac, en los eReaders Kindle y en las tablets Fire. Los suscriptores de Kindle Unlimited también pueden leer muchos de los libros sin coste adicional, incluidos los finalistas de esta edición del premio. El catálogo completo del Premio Literario Amazon Storyteller 2022 está disponible en www.amazon.es/premioliterario.

