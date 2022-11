Bienestar psicológico con Cristina Centeno, la normalización actual de la epidemia de trastornos de ansiedad y las técnicas de gestión emocional y mindfulness Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 12:39 h (CET)

Vencer la ansiedad que trastoca el bienestar en el día a día, ganando fortaleza y serenidad. Esta es la propuesta de la psicóloga Cristina Centeno, a través de su programa de Mindfulness y Gestión Emocional.

Ubicados en Tenerife y Madrid, la terapeuta y su equipo de colaboradores atienden a personas de toda España y más allá de sus fronteras, gracias a las nuevas tecnologías, que permiten compartir sesiones de psicoterapia vía online, para facilitar el bienestar psicológico de los consultantes.

“El objetivo de Decídete y Cambia es brindar un acompañamiento de excelencia y centrado en el dolor y la dificultad de partida de la persona, desde un enfoque ecléctico de base cognitivo-conductual, combinado con mimbres de la psicología positiva, así como de la terapia sistémica breve y centrada en soluciones”.

Con esta propuesta formativa, la especialista ofrece un entrenamiento que transformará la angustia y el estrés en un nuevo engranaje de pensamientos, emociones y conductas que motiven la búsqueda de la armonía en todos los ámbitos y relaciones de la cotidianidad.

Pasar de la normalidad al descontrol Centeno define la ansiedad como “una reacción emocional normal a diferentes tipos de eventos y situaciones en nuestras vidas. (…) Como respuesta emocional e instintiva, es una reacción normal al estrés. Y engloba pensamientos, sensaciones, emociones, sentimientos y reacciones de temor, nerviosismo, previsión, anticipación o vigilancia”.

Si bien la psicóloga explica que situaciones ocasionales de ansiedad resultan naturales frente a un problema o decisión difícil, también plantea que este sistema de alarma interno puede salirse de control e impedir una vida funcional. Cuando esto sucede, “las personas se aferran a la certeza irracional de que el peor escenario posible es inevitable (aunque sabemos que en el 90 % los casos no se cumplirá jamás)”, describe Centeno.

Sentirse irritable o al límite, con dificultad para concentrarse o controlar emociones, tener angustia o terror desproporcionados, suelen ser los síntomas de ansiedad desajustada.

Actualmente, más del 6 % de los españoles sufren de ansiedad, un número que habla de la «normalización» de este trastorno en la sociedad moderna.

De hecho, una de las creencias más extendidas y que más miedo genera es dar por sentado que la ansiedad es crónica.

Es evidente que convivir ataques de pánico de forma recurrente se experimenta como una tortura, que, a veces, parece no tener fin. Centeno y su equipo de Decídete y Cambia adelantan que, con la gestión y el cambio oportuno de las creencias, emociones y conductas de base, la ansiedad no es crónica y se convierte en una dificultad a gestionar con nuevos intentos de solución.

En este sentido, la ayuda de un profesional resultará vital para gestionar y sobrevolar mejor este malestar que afecta la vida en el trabajo y en las relaciones, e incluso podría derivar en pensamientos suicidas.

Cuatro semanas para sanar El Programa de Mindfulness y Gestión Emocional online de Cristina Centeno está disponible en su página web por solo 12,99 euros. Incluye un entrenamiento teórico y uno de corte más práctico para desarrollar en cuatro semanas.

La fase teórica plantea 11 claves y pasos para alcanzar el bienestar. Por su parte, el entrenamiento aplicado incluye 5 prácticas de mindfulness y gestión emocional. Ambas herramientas serán enviadas a los pacientes en formato PDF descargable e imprimible.

El programa de bienestar psicológico también incluye una masterclass de mindfulness y gestión emocional, en formato vídeo,con claves y prácticas sencillas para trascender la ansiedad y una meditación corta para cada mañana. El acceso ilimitado al programa permitirá que la persona culmine cada fase en el horario y al ritmo que desee.

Despedirse del agobio mental y practicar la atención plena o mindfulness es la clave para mejorar la relación con uno mismo y con el resto de las personas.

Lejos de un escenario de normalización, resignación o indefensión, ahora es posible acceder a múltiples herramientas de gestión emocional y mindfulness que han demostrado su eficacia para que los tentáculos de la ansiedad dejen de estrangular las rutinas, las dinámicas y las vidas de las personas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bienestar psicológico con Cristina Centeno, la normalización actual de la epidemia de trastornos de ansiedad y las técnicas de gestión emocional y mindfulness Clases de batería online en Escuela de Música Erizo Preparar patatas guisadas con gulas y gambas, con el aceite de oliva de Olipaterna Hipotecas verdes y qué beneficios tienen, por Rn tusolucionhipotecaria.com La curiosidad y el aprendizaje como métodos de crecimiento empresarial