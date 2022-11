Retail Future: La tienda física es el mayor empleador del país y es imposible que desaparezca Comunicae

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 14:03 h (CET) RETAIL future en esta quinta edición ha contado con 39 ponentes y ha ofrecido más de quince horas de debate, análisis y reflexión en torno al futuro inmediato del pequeño comercio y la artesanía RETAIL future ha centrado su segundo día en conocer experiencias tecnológicas aplicadas al sector del comercio y la artesanía. Cuestiones sobre cómo utilizar la arquitectura, el interiorismo y la tecnología inmersiva en 3D, programas informáticos que predicen qué productos y servicios ofrecer a según qué clientes o gestión digital del stock de los comercios.

Fernando Pavón, CEO de GAMCO; Pablo Izquierdo, CEO en Arcotectura y Tecture y Pablo Saura, fundador en Beecial, han elevado el tono tecnológico en esta primera mesa de debate sobre Experiencias LAB RETAIL.

La tienda física no desaparecerá

A lo largo de esta segunda mañana también ha habido tiempo para conocer los nuevos escenarios del retail y Laureano Turienzo, CEO en Retailnewstrends ha analizado cómo aprovechar las oportunidades en el entorno actual, dejando muy claro que: ‘la tienda física es el mayor empleador del país y es imposible que desaparezca’.

En su intervención, este especialista en el sector del retail ha destacado que: ’vamos a un mundo tan digital que lo más disruptivo será lo más humano y en este nuevo ecosistema híbrido, el espacio físico y el online no son antagonistas’.

Comerciantes y artesanos ya asumen que ahora el consumidor es mucho más impaciente, exigente y está más informado, además de mucho más ecológico, por ello, Turienzo ha recordado que: ‘nos pueden derrotar en el precio, pero jamás en la atención al cliente’.

Una segunda jornada que, sin duda, ha dado para analizar muchas iniciativas de apoyo al retail como los marketplaces y la oportunidad que ofrecen para que pequeños vendedores amplíen su mercado de clientes.

Para ello, en RETAIL future han participado Víctor Font, director de operaciones en grupo VIKO; Jacobo Sanmartín de Big Bui; Víctor García de AVAMZES; JC Expósito, director de ecommerce en Abacus; Enrique Briones, CEO en Playmycenter y Nacho Andreu, CEO en Sport and Trend. Estos últimos ponentes han lanzado claves y consejos para vender en plataformas y tener éxito.

Otro de los protagonistas en este foro de digitalización y tendencias para el pequeño comercio ha sido la irrupción del metaverso y cómo se van adaptando avatares y modelos digitales del pequeño comercio en este nuevo espacio virtual.

Durante estos dos días y bajo el lema ‘RETAIL por_venir: una mirada colectiva al futuro del retail’, comerciantes, artesanos y expertos en comercio, consumo, marketing, diseño,economía, tecnología, incluso influencers del ámbito del retail han analizado el futuro inmediato de un sector sujeto a constante evolución y con actores cambiantes, pero que siguen respondiendo a los roles clásicos de vendedor y consumidor. En total, han sido hasta 39 ponentes y más de 15 horas de foro, que se ha podido seguir de manera presencial y también por streaming.

