Un viaje en carsharing puede salir más caro que irse a Nueva York

Los servicios de carsharingpermiten conducir el coche que elija cada usuario durante un período de tiempo determinado. Es un servicio rápido y cómodo, que permite ahorrar la mayoría de los costes que conlleva tener un coche particular.

Sin embargo, lo que muchos usuarios desconocen es que, por lo general, estos servicios incluyen seguros para terceros que no siempre cubren todo lo que necesita el cliente. En concreto, las compañías de carsharing y motosharing incluyen en sus seguros franquicias de hasta más de 1.000 €.Si el usuario sufre un accidente con culpa mientras conduce o incluso si se le causan daños al vehículo estando aparcado y hasta que empiece el siguiente alquiler, las compañías de alquiler por minutos pueden cobrar a los usuarios hasta los 1.000 € de franquicia, por lo que un viaje al centro puede salirte más caro que un vuelo de ida y vuelta a Nueva York.

Para evitar estas situaciones, la empresa inXur.com, correduría especialista en seguros online, comercializa un seguro único en España: el seguro de carsharing. Este seguro protege a los usuarios contra diferentes tipos de daños que puedan sufrir estos vehículos compartidos. Se trata del seguro Urbanpoliza que permite asegurar viajes de carsharing y también de motosharing.

¿Por qué es importante contar con el seguro de Urbanpoliza para carsharing y/o motosharing? Hoy en día, la mayoría de las empresas de carsharing ofrecen en sus seguros para terceros protección contra posibles daños al vehículo durante la conducción. Sin embargo, estas empresas tienen franquicias asociadas. La franquicia es el importe que esas compañías cobrarán al usuario si tiene un siniestro culpable o si el coche sufre daños desde que el usuario lo deja aparcado hasta que se inicia un nuevo alquiler.

Por lo general, los usuarios lo desconocen, a menos que lean detalladamente los contratos, y terminan por gastar más de lo planificado o incluso endeudarse si sufren un accidente. Inxur tiene la solución más eficaz y completa: su seguro de Urbanpoliza, que cubre el pago de las franquicias -según el importe que seleccione el cliente durante la contratación- para los servicios de carsharing y motosharing, según lo que elija el cliente en la contratación, y así poder conducir los vehículos de alquiler por minutos sin preocupaciones.

Algunas compañías de carsharing ofrecen la posibilidad de quitarte la franquicia en cada uno de sus viajes. Cobran a los usuarios aproximadamente 1,5 € que sirve para un solo viaje. Con el seguro de Urbanpoliza, por menos de 3 € al mes, se estará asegurando esa misma franquicia por todo un mes sin importar cuántos viajes realices ni con qué compañías de carsharing.

Los principales beneficios de Urbanpoliza Urbanpoliza cuenta con un servicio de seguro muy flexible que permite a los clientes decidir qué desean cubrir. El usuario es quien diseña su seguro, que puede contratar 100% online y en pocos minutos. Se puede elegir si se quiere un seguro solo para carsharing o para carsharing y motosharing, de duración mensual o anual y, además, es importante mencionar que puede añadir los accidentes que puede sufrir el conductor.

De esta manera, inXur, a través de su seguro de Urbanpoliza proporciona a sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades reales. Por otra parte, dispone de un sistema de pago seguro en línea mediante el que las personas pueden abonar su póliza online con su tarjeta bancaria, transferencia o PayPal.

Urbanpoliza cubre el importe de la franquicia que seleccione el cliente durante la contratación para todos los viajes y todas las marcas de carsharing y motosharing presentes a nivel nacional. No solo cubre un viaje, sino que te cubrirá todos los viajes de la modalidad elegida (carsharing o carsharing y motosharing) durante el período seleccionado (un mes o un año). Como punto extra, el seguro del conductor para carsharing de inXur, brinda asistencia médica y sanitaria e indemnización por fallecimiento o invalidez absoluta y es el cliente quien decide si incluir o no esta cobertura durante la contratación.

Al contrario de lo que normalmente se piensa, la Seguridad Social no cubre los gastos médicos derivados de un accidente de circulación. Dan asistencia a los lesionados, pero después reclaman las facturas, con un elevado importe, al seguro si lo hay y si no al particular que ha sido atendido. Las pólizas de seguro de las compañías de motosharing y las de algunas de las compañías de carsharing no incluyen los accidentes del conductor, por lo que una vez más inXur ofrece a sus clientes una cobertura que les hará ahorrarse mucho dinero en caso de sufrir un accidente y tener que acudir a los servicios médicos.

Inxur.com es el guía de los seguros que encuentra para sus clientes las coberturas más eficaces y rentables para todo tipo de seguros. Actualmente, trabaja con más de 30 aseguradoras reconocidas en España y el mundo por sus soluciones profesionales y confiables.