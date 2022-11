Galinnova y su amplio catálogo de accesorios para móviles Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 12:02 h (CET)

Con el auge de las compras por internet, han nacido muchos negocios que buscan llevar sus productos con mayor facilidad a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, desde hace poco, el e-commerce Galinnova se encuentra disponible en España, Colombia y Paraguay.

Esta plataforma se ha especializado en la venta de accesorios para móviles y otros dispositivos electrónicos. No obstante, también ofrece diferentes productos de origen español que defienden el concepto de economía social.

Disponibilidad de accesorios para cualquier móvil Gran parte del catálogo de Galinnova está formado por complementos para aparatos electrónicos de distinto tipo. Entre los más de 30.000 artículos que ofrece la compañía, es muy sencillo encontrar accesorios para móviles compatibles con reconocidas marcas del sector.

Destacan, especialmente, los productos enfocados en la protección de los móviles y tablets. Los teléfonos se utilizan para casi cualquier tarea cotidiana, por lo que los usuarios tratan de evitar que se estropeen con diversos accesorios. Según se puede comprobar en la plataforma, los artículos más solicitados son protectores de pantalla y carcasas.

Además, para garantizar la autonomía de los dispositivos, Galinnova ofrece distintas herramientas para cargarlos. Entre estas, destacan las baterías portátiles, los enchufes de carga rápida y los cargadores para el coche.

Otros accesorios para móviles que no pueden faltar en una tienda especializada son los auriculares. Los clientes pueden encontrar fácilmente modelos con o sin cable, altavoces e, incluso, dispositivos de manos libres para hacer llamadas en cualquier situación.

Un servicio cercano y atento Este innovador e-commerce gallego se ha propuesto hacer más sencillas las compras de sus clientes. Con este objetivo, la división por categorías de los productos es muy clara, cosa que vuelve muy intuitiva la navegación por la plataforma. Pero, en caso de que los usuarios no puedan encontrar rápidamente los accesorios para móviles que necesiten o tengan dudas de cualquier tipo, pueden acceder a un chat directo con un asesor. Así, Galinnova se asegura de que todo el mundo encuentre artículos compatibles con sus dispositivos.

Este negocio trabaja para ofrecer un servicio cercano, tanto con su trato a los clientes como con los productos disponibles en su catálogo. Por eso, además de artículos electrónicos y sus complementos, comercializan productos de origen español. Entre ellos destacan bicicletas eléctricas, bolsos de materiales reutilizados y balizas luminosas. Todos ellos representan los valores de sostenibilidad, seguridad y economía social.

Con esto, Galinnova demuestra que el comercio de proximidad puede traspasar fronteras y llegar a nuevos públicos, gracias a las facilidades que ofrece internet. Su catálogo al completo se encuentra ya disponible en Colombia, Paraguay y España.



