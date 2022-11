Emily, de Frances O’Connor, cerrará la V edición del Festival Cine por Mujeres Madrid

La quinta edición del Festival Cine por Mujeres Madrid, inaugurado el pasado martes 25 de octubre, llega a su ecuador con grandes éxitos y una variada programación aún por delante con mucho que ofrecer al público.



El Palacio de la Prensa de Madrid volverá a acoger, este sábado día 5 de noviembre a las 20:00h, la Gala de Clausura del V Festival Cine por Mujeres de Madrid. Emily de Frances O’Connor, que narra la vida, en plena época victoriana, de la joven rebelde Emily Brontë, que se convertirá en la famosa autora de la novela Cumbres Borrascosas, y no llegará a las salas de España hasta el próximo mes de enero de 2023, será la película de clausura de esta edición.

El largometraje, que fue seleccionado en los festivales de Toronto y Sitges, y recibió el Premio del Público, Mejor película y Mejor Actriz en el Festival de Cine de Dinard este año 2022, se pre-estrenará en Madrid en el marco del festival (en un pase especial por invitación) por cortesía de la distribuidora Vértigo.

Este fin de semana continuará la programación, en el Círculo de Bellas Artes, de la Competición Internacional que abrió el pasado viernes 28 de octubre con Los reyes del mundo de Laura Mora, consiguiendo uno de los cuatro SOLD OUTS de la semana.

El viernes 4 de noviembre, a las 19:00h tendrá lugar el estreno en España del largometraje Ønskebarn (Baby Pyramid) de Cecilie McNair, que contará con la presentación de la directora gracias a la colaboración de la Embajada de Dinamarca en España. A las 21:00h Klondike de Maryna Er Gorbach, película ucraniana premiada en Sundance sobre la guerra del Donbas de 2014.

El sábado 5 de noviembre, a las 19:00h también estreno en España, podremos ver Nezouh de Soudade Kaadan, reciente premio del público en Venecia. Y en el pase de las 21:00h, el estreno en Madrid del largometraje de Maryam Touzani, Le Bleu du Caftan (El Caftán azúl) que acaba de recibir el Premio a Mejor Actriz la 67ª SEMINCI.

Cerrando la Competición Internacional, el domingo 6 de noviembre se proyectará a las 19:00h Wir könnten genauso gut tot sein (We might as well be dead) de Natalia Sinelnikova, premiada en Tribeca y estreno en Madrid, en colaboración con Another Way Film Festival.