Bodegas Berberana lanza su gama Dragon en España

miércoles, 2 de noviembre de 2022

La cultura del vino ha mantenido su tradición durante siglos, gracias a aquellos productores que ponen la calidad de sus productos en primer lugar.

Por esta razón, el mercado de las bebidas vitivinícolas se ha visto inundado de propuestas de diferentes bodegas que apuestan no solo por la variedad de productos, sino también por la calidad de los mismos. Una de ellas es Berberana que, con su línea de vinos veganos Dragón, ofrece otras seis variedades, además de su vino tempranillo.

Una bodega con historia Berberana logró instalarse en el mercado nacional en la zona de La Rioja hace más de 145 años, desde donde ha conseguido expandirse en el mercado internacional, convirtiéndose en una de las mejores marcas de vino, con más de cinco millones de botellas vendidas.

Además, su presencia en los mercados de España, Europa Central, Latinoamérica, Asia, entre otros… no ha hecho que Berberana pierda su tradición. Esta sigue centrada en obtener una gran calidad con técnicas ancestrales que, para adaptarse a los mercados modernos, ha incorporado técnicas de producción y distribución sostenibles.

La gama Dragón Berberana lanza este año en España, su gama Dragón, con más de 3 millones de botellas vendidas en Europa Central y resto del mundo, con el objetivo de trasladar el mismo éxito al mercado nacional. En esta gama, destaca su vino tempranillo, fermentado a 28 °C con una crianza en barrica de roble americano de 6 a 8 meses, ideal para combinar con quesos, parrilladas, asados, pasta y pizza.

Asimismo, como es una gama amplia, existen diferencias entre los vinos Dragón, que también incluyen el Dragón Verdejo, elaborado a base de un coupage de uvas Verdejo y Viura, sometido a una fermentación en depósitos de acero inoxidable para conservar su frescura. Este es recomendado para maridar con quesos frescos, pescado fresco, carnes blancas y tapas, o como aperitivo.

A estos vinos se le suma el Dragón Rosé, elaborado con uvas 100 % Tempranillo, ideal para consumirse como aperitivo, con ensaladas de verano o tapas. La gama también ofrece el Dragón Semi Sweet, producido a base de uvas Verdejo y Viura cuidadosamente seleccionadas, el cual combina muy bien con cocina asiática, quesos o postres, o bien, como aperitivo.

Por otro lado, hay que destacar a los vinos reserva y gran reserva de la gama Dragón; el Dragón Reserva cuenta con un envejecimiento en barrica de 34 meses y 6 meses más en botella, que le aporta una sensación en boca suave y un final largo, El Dragón White Reserva destaca por el coupage de uvas autóctonas de la zona; Chardonnay, Macabeo, Xarel-Lo y Parellada, otorgando al vino un cuerpo más ligero, intensamente afrutado, fresco y vivo.

Finalmente, destaca el Dragón Gran Reserva, cuya fermentación se realizó en tanques de acero inoxidable. De esta forma, en marzo de 2009, pudo ser transferido a barricas de roble francés de 3 y 2 años de edad, donde permaneció hasta marzo de 2013. La mezcla final se embotelló en diciembre de 2013 y se recomienda su maridaje con carnes asadas, pastas, platos de tomate y barbacoas.

En conclusión, la gran oferta y el enfoque en la calidad de sus productos hace que Berberana sea un aliado ideal para aquellos que busquen una marca de vino con tradición e innovación, y que además produzca algo más que un buen vino tempranillo.



