IMEX PRUDUCTS presenta su nuevo catálogo de grifería para cocina

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:37 h (CET)

Imex Products, en adelante IMEX, es una compañía joven y dinámica. Tiene presencia nacional e internacional en más de 11 países; con la total convicción de que calidad, diseño y precio no tienen por qué estar reñidos y como principal premisa el compromiso y la dedicación con sus clientes.

Grifería de cocina de IMEX Esta firma ha lanzado en octubre un avance de su próximo catálogo llamado “Solo Cocinas”. Esta colección cuenta con toda la grifería de cocina de IMEX, incluyendo piezas nuevas con tecnología avanzada, por ejemplo, uno de los grifos viene con sensor on/off y panel digital que muestra la temperatura del agua.

El recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition), empleado en grifería, es altamente resistente a distintos agentes externos como la corrosión, la cal y los productos de limpieza. Originalmente, este material se empleó en la industria de la relojería por su capacidad de dar mayor dureza a las piezas.

Hasta hace poco tiempo, el precio del PVD era prohibitivo, ya que una pieza de grifería para cocina con estas características podía rondar los 400 o 500 €. Hoy en día, gracias al catálogo innovador de la empresa IMEX, es posible acceder a grifos con acabados en PVD por 98 €. De esta manera, un sector más amplio del público puede acceder a estos productos de gran diseño y calidad.

Este avance de producto introduce varias series nuevas, acabados de color muy innovadores y en tendencia conseguidos mediante tecnología PVD, caños con distintas formas, flexibles o extraíbles, que añaden un valor estructural a cada modelo. Hasta ahora, esta compañía ofrecía sus grifos en colores básicos (cromado, blanco o negro); hoy en día, se ofrecen hasta 7 alternativas de color (mod. MALTA).

Para el 2023, IMEX está preparando un nuevo lanzamiento que incorporará a su oferta series de grifería nueva, con diseños innovadores que incluyen formas romboides tipo diamante, grifería termostática y aireadores que facilitan el ahorro de agua, en este sentido la compañía cuenta con un departamento de I+D+I que trabaja día a día bajo las premisas de sostenibilidad y ahorro.

Además, este nuevo catálogo refuerza el compromiso de esta empresa para que sus productos sean accesibles para todos los bolsillos. De esta manera, más personas pueden conseguir grifería de diseño que ha sido creada a través de un proceso que comienza con el modelado de piezas en 3D y termina con la fabricación de un producto final de alto valor estético, que al mismo tiempo es duradero y asequible.

Ventajas de los acabados con PVD Según explican los representantes de IMEX, las piezas que no cuentan con este acabado son mucho más débiles y sensibles a los golpes al contrario que las finalizadas mediante PVD (oro cepillado, oro rosa cepillado, black gun metal) son antihuella, no se marca y, por su acerado, es más fácil de limpiar.

Si bien el catálogo actual de esta empresa incluye grifería con este acabado en cromo, blanco y negro, han anunciado que pronto incorporarán nuevos colores para atender la demanda de decoradores, arquitectos y constructores. La nueva línea de grifería para cocina de IMEX incluye productos de gran diseño y calidad que es posible conseguir a un precio asequible. Además, el acabado PVD garantiza una mayor durabilidad.



