Crideo lanza su campaña de registro de makers

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 09:39 h (CET) Este nuevo marketplace invita a sus usuarios a diseñar, fabricar y compartir sus creaciones en la primera plataforma de artesanía digital de su categoría El 17 de noviembre termina el plazo de pre registro de Crideo, el marketplace maker que ha llegado para revolucionar el mundo del e-commerce. Gracias a la fabricación digital, el equipo con sede en Santa Cruz de Tenerife, es capaz de conectar a productores locales con clientes, empresas e instituciones por igual, "ponemos estas innovadoras tecnologías al servicio del cliente, sea cual sea su necesidad" declara Óscar García Puche, el fundador. Cientos de talleres makers y negocios interesados a nivel nacional e internacional, así como la colaboración institucional de entidades como CEOE Tenerife, FGULL, EOI o Impact Hub Hamburg, hacen que el acceso a estas tecnologías de vanguardia esté cada vez más cerca del público general.

De un compromiso común con el desarrollo sostenible y con las causas sociales, surge la asociación con la empresa granadina Sakata3D Filaments y la salmantina Winkle; ambas referentes en la fabricación de filamentos de impresión 3D en España, contando con una presencia combinada en más de 24 países.

Esa cooperación internacional permite acercar la visión de Crideo respecto a la democratización de estas herramientas. La directiva de Sakata3D alaba el compromiso que les une: "es una idea innovadora donde tanto principiantes como expertos del sector de la impresión 3D pueden encontrar un espacio común donde compartir y desarrollar proyectos". Además, garantizan la integración de sus comunidades de makers en la nueva plataforma que plantea Crideo, gozando así estas nuevas empresas de un escaparate privilegiado.

Así mismo desde Winkle no dudan en afirmar que "necesitábamos algo como Crideo, una comunidad abierta a todo tipo de público donde poder divulgar la impresión 3D". Se identifican también con el factor vanguardista que aporta Crideo a la ecuación: "Crideo somos todos" declaran, "¡El principio de la revolución 3D!".

Pero esto no queda aquí, y es que otra de las alianzas estratégicas llega de la mano de la empresa vasca GoMakers, distribuidor oficial de marcas líder en el mercado y especializada en formación a través de plataformas digitales, sin importar el nivel del usuario o herramienta usada.

Gracias a esta última colaboración, estará disponible en Crideo un manual de introducción a este sector, libre de coste para cualquier usuario; no solo para aquellos principiantes, sino pensado también para expandir el horizonte creativo de aquellos profesionales de esta industria.

Estos y otros acuerdos permiten a Crideo ofrecer una solución eficaz ante tres grandes problemas del sector: la creciente dificultad para llegar a nuevas audiencias, la complejidad y procedimientos en los envíos, así como el abastecimiento tanto de materias primas como de herramientas.

La unión de todos estos factores, ha originado una explosión de creatividad en el sector y un deseo cada vez más fuerte por las compras responsables, todo eso hace que éste sea el momento perfecto para potenciar la cuarta revolución industrial; el momento perfecto para que cualquiera pueda diseñar, fabricar y compartir sus diseños con el mundo.

El periodo de pre registro para formar parte de este novedoso marketplace finaliza el 17 de noviembre.

