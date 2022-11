Planes de incentivos para un up-selling hotelero óptimo, por Deepupsell Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 09:51 h (CET)

En el ámbito laboral, el incentivo económico para los empleados es un excelente mecanismo de fidelización y motivación. Según los expertos, ayuda a las empresas a atraer y retener los mejores talentos para la organización.

Se entrega para animar comportamientos positivos y compromiso con el trabajo por parte de la plantilla laboral.

Aunque en la actualidad existen diversas formas de incentivos laborales, las recompensas económicas en función de la productividad siempre son bienvenidas por los trabajadores. Son precisamente los bonos, uno de los beneficios que se pueden generar con la utilización de herramientas como Deepupsell, la única Inteligencia Artificial específica para trabajar para el equipo de recepción en hoteles.

La firma Deepupsell y los planes de incentivos Deepupsell es una Inteligencia Artificial (IA) de última generación. Se trata de una tecnología especialmente desarrollada para ayudar a los recepcionistas de hoteles a maximizar los ingresos de up-selling y cross-selling durante el proceso de check-in.

Mediante el análisis de comportamiento a la hora de hacer la reserva, calcula los patrones de consumo de cada cliente y sugiere al recepcionista los servicios adicionales que podría ofrecerle. De esta manera, ayuda al personal de front-desk a incrementar las ventas haciendo que los clientes aumenten su ticket promedio.

El CEO de la firma, Antonio Tapia Moreno, explica que esta IA está concebida para robustecer el trabajo del personal de recepción. Al proporcionarle la información adecuada, las probabilidades de ventas aumentan sustancialmente. Esto genera ingresos directos que no están sujetos a ningún tipo de pago de comisión a soluciones de terceros que automatizan la venta sin contar con el personal, o a portales tipo OTA (Online Travel Agency).

La sugerencia de Tapia Moreno es que esos ingresos extraordinarios, que representan una media del 5 % de los ingresos totales del hotel, según los datos de los usuarios actuales de Deepupsell, vayan de la mano de un plan de incentivos que se distribuya entre el personal de recepción. Indica que esos bonos se pueden definir en función de la productividad de cada miembro del equipo de front–desk, al monitorear las ventas que genera cada miembro del equipo, el desempeño global y otras métricas clave.

Beneficios de los planes de incentivo para el personal Premiar al personal de recepción mediante planes de incentivos tiene beneficios inmediatos para todo el hotel. Se estimula la fidelidad al trabajo y se motiva el trato personalizado hacia los clientes. Esto último es muy importante, ya que el equipo de front-desk es el primer rostro del establecimiento que ven los huéspedes.

Esto implica igualmente una repercusión sobre la reputación global del establecimiento, mejorando sus reseñas en portales especializados y en redes sociales. Un mayor prestigio, dice el CEO de Deepupsell, se traduce en clientes fidelizados y mejores ventas en el futuro. Todo esto, se puede lograr si las estrategias de up y cross-selling son ejecutadas con el equipo propio del hotel.

Nadie como un humano para vender a otro humano La filosofía de Deepupsell es que no hay nadie ni nada como un humano para vender a otro humano. Con la información recolectada por esta tecnología, el personal del hotel puede convertir el momento del check-in en una vitrina para la venta de otros productos.

Pero para ello, Antonio Tapia Moreno agrega que no hay nada como una IA para conocer los patrones de comportamiento de los humanos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Clases de batería online en Escuela de Música Erizo Preparar patatas guisadas con gulas y gambas, con el aceite de oliva de Olipaterna Hipotecas verdes y qué beneficios tienen, por Rn tusolucionhipotecaria.com La curiosidad y el aprendizaje como métodos de crecimiento empresarial Joaquín Molpeceres explica qué es Golf In Greater Madrid