Iñigo Elosegui se incorpora al Equipo Kern Pharma El ciclista vasco, último fichaje de la formación navarra Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 09:17 h (CET)

El Equipo Kern Pharma anuncia su último fichaje para la temporada 2023, el vasco Iñigo Elosegui. Un ciclista que conoce muy bien la estructura, pues ya defendió los colores del Equipo Lizarte, conjunto sub-23 de la Asociación Deportiva Galibier, y cuya experiencia como profesional durante tres años en el Movistar Team servirá de mucho a la formación.



Se trata de un movimiento importante tanto para el Equipo Kern Pharma como para Elosegui, como indica Juanjo Oroz, manager general del conjunto navarro: “Es un corredor que encaja bien con nosotros porque tiene mucha calidad, es generoso, piensa en el bien común y compartimos el objetivo de hacer más grande cada día al equipo. Disfrutamos y sufrimos juntos la etapa sub-23 y a eso es a lo que aspiramos ahora, pues estamos encantados de que nuestros caminos se vuelvan a unir”.

Para Iñigo Elosegui (1998, Zierbena), su incorporación al Equipo Kern Pharma es “ilusionante”. “Estoy muy contento porque desde que salí de la estructura pensaba en volver y siento emoción con este cambio”, explica el ciclista vasco, que reconoce haber recuperado esa “motivación que marca la diferencia, el tener retos”. “He trabajado con el grupo de gente que rodea al conjunto y son los mejores que me he encontrado. Sabiendo lo ambiciosos que son, me parece que es el sitio ideal para crecer juntos”, añade Elosegui.

El ‘León de Zierbana’ regresa a la que fue su casa durante sus años como ciclista amateur después de tres temporadas en el WorldTour con ganas de sumar y sin un papel fijado. “Las piernas y la carretera decidirán, pero quiero aportar mi granito de arena, que espero que sea grande, trabajar duro y disfrutar de la bicicleta”, insiste Elosegui, a la vez que asegura: “Este será un salto grande en mi carrera porque tendré retos claros y los podré preparar. Podré disfrutar de una continuidad y plantear objetivos un poco más grandes cada vez, que es lo que me hará mejorar”.

Esa visión comparte Juanjo Oroz, pues considera que la nueva incorporación tiene "potencia para afrontar carreras de nivel". Asimismo, el técnico navarro reconoce que llegar a un acuerdo no fue complicado, sino que "ha sido fácil porque las dos partes queríamos unirnos". "Enlaza con nuestra filosofía de trabajar en equipo y crecer con gente de aquí necesita una segunda oportunidad. Estamos ilusionados por poder trabajar juntos", concluye el manager del Equipo Kern Pharma.

