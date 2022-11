¿Cuál es la mejor forma de certificar el nivel de inglés? Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 18:40 h (CET)

En primer lugar, tener un buen nivel de inglés permite desarrollar habilidades comunicativas que se necesitan para el desenvolvimiento profesional o son útiles para actividades de ocio y turismo. En segundo lugar, al certificar nivel de inglés, una persona puede lograr mejoras en su carrera.

Esto se debe a que distintas instituciones y empresas exigen conocimientos sobre este idioma. Incluso para acceder a oposiciones de Correos, Policía, Bomberos o del Banco de España, entre otras, es necesario presentar un documento que certifique el nivel de inglés del candidato.

Según los especialistas de American Language Academy, una de las mejores maneras para certificar el nivel de este idioma es el examen LanguageCert. Se trata de una prueba moderna, basada en la funcionalidad del inglés en el alumno y en preguntas abiertas. Otra opción que no resulta tan recomendable son los clásicos exámenes británicos, que imponen barreras y dificultades a los estudiantes.

¿Cuáles son las ventajas de certificar el nivel de inglés a través de LanguageCert? La primera ventaja de estos exámenes es que se realizan de manera online y tienen la misma validez que los presenciales. De hecho, sirven para certificar el nivel de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, son reconocidos por la mayoría de las instituciones y universidades españolas e internacionales.

Por otra parte, el trámite de inscripción resulta sumamente sencillo. Solo hay que reservar fecha en cualquier día del año, con un horario a elección del estudiante. La única condición es que la reserva debe hacerse al menos 3 días antes de rendir el examen, para poder coordinar la supervisión online.

Estas pruebas no requieren de una preparación específica, ya que están adaptadas a cada nivel de inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). De esta manera, el LanguageCert es una prueba definitiva del esfuerzo y la práctica que ha realizado una persona con el idioma inglés durante toda su vida. Además, resulta apropiado para quienes han estudiado, para quienes han vivido o trabajado en el extranjero y para quienes han estado en contacto con el inglés de otras maneras.

El contenido del examen LanguageCert La prueba está dividida en 2 partes. Por un lado, es necesario rendir la sección escrita, que incluye reading, writing y listening. En segundo lugar, hay una instancia oral, en la que se evalúa el nivel de inglés hablado. Ambos exámenes pueden realizarse en un mismo día para recibir el certificado 72 horas después por correo electrónico. También es posible recibir el certificado impreso sin coste adicional. Es importante aclarar que las secciones se pueden rendir en jornadas distintas y que es posible repetir una de ellas si no se ha alcanzado el objetivo.

A través de American Language Academy, es posible acceder a los exámenes LanguageCert en los centros examinadores de esta institución, en una empresa, un colegio o una universidad. Se trata de una de las mejores maneras de certificar el nivel de inglés para impulsar una carrera profesional.



