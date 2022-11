¿Cómo mejorar la motivación y la salud mental en las empresas?

Llega el final del ejercicio en las empresas. Es el momento de motivar para un último esfuerzo y el momento de felicitar por todo lo superado en este año.

Las empresas, como las familias, las forman personas y es fundamental cuidar su salud mental en el trabajo.

El año 2022 está siendo otro año con muchas incertidumbres, al esperado final de la pandemia se ha sumado la guerra en Ucrania y la crisis energética que está disparando los precios, por lo que todas las personas necesitan un chute de motivación. El gran reto ahora es el de la salud mental. Es el momento para que las empresas cuiden más que nunca de sus colaboradores, para que ayuden a motivarlos y a enseñarlos a vivir con optimismo.

Los problemas de salud mental están en máximos históricos La gran pandemia es la salud mental de todos y la incertidumbre por la crisis en los precios, especialmente de la energía, no está haciendo otra cosa que agravar las preocupaciones de todos. Los consejos para solucionarlos, que se han escuchado y leído a muchos expertos, han calado entre muchas personas que han incorporado soluciones a la lista de buenos propósitos para el 2022.

A todas las personas les gustaría trabajar en una empresa con buen “clima laboral”, donde se trabaje en equipo, se forme a todos los colaboradores, se tenga en cuenta la opinión y necesidades de cada uno, donde existan objetivos comunes, se celebren los éxitos y se aprenda de los fracasos y, además, haya unos valores con los que se identifiquen.

Seguro que las empresas conocen varias formas de ayudar a motivar ya a cuidar de la salud mental de sus trabajadores. No hay que olvidar que son las mismas personas en casa y en el trabajo y el bienestar emocional repercute en la salud física y en el rendimiento laboral.

¿Cuáles son las mejores estrategias de motivar en las empresas? Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, empresa experta en motivación, formación y team coaching, cuenta cuáles son algunas de las mejores prácticas para motivar en las empresas.

Se han identificado tres grandes objetivos comunes en la mayoría de las empresas y que están interconectados: los que tienen que ver con la sostenibilidad y el medioambiente, los relacionados con la diversidad y los focalizados en mejorar la salud mental de sus colaboradores.Ninguno de estos objetivos se basan en un repentino “buenismo” de las empresas, si no en la propia supervivencia de las empresas a largo plazo. No en vano, todas creen en el dicho “empleados felices, empresas rentables”.

Las empresas son conscientes que los resultados vienen por el buen trabajo de las personas y que un empleado motivado rinde por dos, es más creativo, comete menos errores, tiene menos bajas y es más productivo. Así mismo, los objetivos de sostenibilidad y diversidad influirán tanto en la percepción de los clientes sobre esa empresa y, por tanto, en su futuro, como en la actitud de sus colaboradores.

¿Qué pueden hacer las empresas en la práctica para motivar y cuidar de la salud mental de sus empleados?

De todos es sabido que la motivación es algo intrínseco a cada persona y que la vida personal influye en la laboral y viceversa. Por eso, las personas tienen que hacer lo que está en su mano por estar bien mentalmente, cosas como dormir bien, comer bien, hacer deporte varias veces por semana, ser amables, sonreír, etc. Y las empresas pueden hacer varias cosas para que ese colaborador que viene a trabajar con su mejor predisposición se encuentre con impactos positivos en su trabajo.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers explica algunas claves sobre el papel de las empresas y de todos los que ocupan posiciones de liderazgo en las organizaciones. El deseo de motivación no solo depende del CEO, del comité de dirección o de recursos humanos, sino que son todos los líderes de la empresa los que con sus actos, con su ejemplo, lograrán que el bienestar se extienda en toda la empresa.

Las conferencias de motivación son una práctica muy recomendable, sobre todo si son periódicas. De poco sirve motivar con una de estas charlas inspiracionales una vez al año. Y no solamente de motivación deben ser estas conferencias, temas como la diversidad o la sostenibilidad también impactan positivamente a los empleados, y el tema estrella de este 2022 es el de la mejora de la salud mental en el trabajo.

Otra buena práctica son las actividades de team building, especialmente cuando estas están diseñadas para fomentar la comunicación, la confianza, el trabajo en equipo y el liderazgo compartido. Está teniendo mucho éxito las actividades de trabajo en equipo dirigidas por un ponente motivacional. Esa combinación multiplica el equipo.

En esta época del año, con la Navidad muy cerca, no hay que olvidar los eventos de empresa. Si en ellos se cuenta con una presentadora o un maestro de ceremonias conocido, los asistentes se sienten premiados. Además, en Navidad llegan los regalos de empresa. No solo hay que regalar bebida o comida, es el momento en pensar fuera de la caja y regalar un buen libro motivacional. Uno de los favoritos es uno de los bestsellers de este año, el libro “Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el Mundo”, es un regalo ideal para inspirarse en las vidas de los héroes que con su emprendimiento dieron la primera vuelta al Mundo. Una gesta histórica que acaba de cumplir 500 años.

El mejor momento para cuidar la salud mental de los trabajadores es ahora Ripoll insiste en que las ideas para motivar a las personas por si solas no valen nada. Lo importante es comunicarlas bien y ejecutarlas rápidamente, buscando impactar al mayor número de personas posibles de la organización. No únicamente hay que buscar motivar a los líderes, sino a toda la organización.

Hay que motivar a lo grande y no vale con hacer lo de siempre. Lanzar un comunicado por escrito desde la dirección de la empresa no es suficiente. Lo ideal es apoyarse en ponentes externos, que consigan ese efecto WOW en todos los colaboradores. Y, si por un tema de costes, no todos pueden acudir físicamente a los eventos de la empresa, hay que apoyarse en la tecnología, usando las retransmisiones en streaming o el vídeo.

Posteriormente, es importante seguir comunicando periódicamente los avances, organizar talleres, actividades de team building con contenido y celebrar los pequeños logros.

Los perfectos no existen Mejor hecho que perfecto. Es mucho mejor empezar, dar un primer paso, que esperar meses a tener un “plan perfecto”. Un plan que más tarde va a ser cambiado cien veces, adaptándolo a la realidad de cada momento, no hay que olvidar que las personas y su salud mental es el mayor activo de todas las empresas.

Helpers Speakers es una de esas empresas con corazón, que ayudan a otras a cuidar de sus personas, a dar el paso, a establecer un plan y a tener varios y diversos impactos motivacionales durante todo el año.