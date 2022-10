Halloween DEMUERTE, el vino perfecto para el Día de los Muertos Emprendedores de Hoy

Este 31 de octubre tienen lugar las próximas fiestas de Halloween y la empresa Winery On Creations presentó DEMUERTE, los vinos perfectos para celebrar esta festividad. La firma vinícola se declaró seguidora de esta fiesta tradicional en países anglosajones o americanos y que cada día gana nuevos adeptos en España.

La nuevalínea de vino tinto DEMUERTE tiene un cuerpo, un bouquet y una textura especialmente pensados para estas celebraciones con simbología muy particular. Además, vienen en una presentación alegórica que evoca las connotaciones ancestrales de esta festividad. Aseguran que es la bebida perfecta para disfrutar en esa ocasión.

Una línea de vinos de otro mundo Las botellas de DEMUERTE se pueden identificar fácilmente no solo por sus formas de calaveras en las etiquetas. Todas son de color negro que es el tono que se asocia al día de los muertos. Son ideales para complementar la decoración que suele utilizarse en las mesas de ese día.

Los vinos DEMUERTE vienen en varias presentaciones. DEMUERTE BLACK tiene un color rojo picota de alta intensidad que se siente en su sabor robusto. Intenso también es el color cereza picota de la versión DEMUERTE DELUXE, muy atractivo a la vista y al paladar. El vino DEMUERTE GOLD tiene un tono rojo picota con ribetes granate.

Por su parte, el vino DEMUERTE CLASSIC ofrece un color rojo violáceo y un sabor más tenue sin perder las características principales de la línea. Esta se completa finalmente con el vino DEMUERTE ONE con un color rojo picota. De esta manera, se puede adquirir toda la colección o la versión preferida para disfrutar en familia ese día especial.

Consejos para aprovechar mejor las características del vino DEMUERTE Para aprovechar mejor las características de los vinos DEMUERTE, Winery On Creations recomienda escoger bien las copas para servirlos. De esta manera, las personas podrán apreciar mucho mejor las tonalidades de las bebidas, mientras degustan sus sabores.

La nuevalínea ha sido pensada en función de las costumbres asociadas a esta celebración, que suele pasarse alrededor de una mesa. En el menú, se incluyen platos fríos y calientes con productos otoñales como las calabazas. Los postres suelen tener formas inspiradas en tópicos relacionados con la fecha como murciélagos, calaveras, calabazas o zombis.

DEMUERTE se enmarca en la filosofía de producción que ha tenido desde siempre Winery On Creations. Afirman que su especialidad es elaborar bajo estrictas normas de calidad vinos provocativos, que inspiren sensaciones.

Para saber más sobre los vinos, se puede visitar su web: Winery On Creations



