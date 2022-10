Manhattan Associates presenta resultados récord en el tercer trimestre de 2022

La compañía presenta unos ingresos de 198,1 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, batiendo récords y superando sus previsiones El proveedor líder de soluciones para la cadena de suministro y el comercio omnicanal, Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), ha presentado hoy unos ingresos de 198,1 millones de dólares en el tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2022. El beneficio diluido por acción (BPA) fue de 0,47 dólares en el tercer trimestre de 2022, según los PCGA, frente a los 0,57 dólares del tercer trimestre de 2021. El BPA no ajustado en el tercer trimestre de 2022 fue de 0,66 dólares, frente a los 0,71 dólares del tercer trimestre de 2021.

"Estamos muy satisfechos con nuestros resultados trimestrales, pues hemos obtenido unos ingresos récord en el tercer trimestre y un BPA mejor de lo esperado. La demanda es fuerte y resistente en toda nuestra cartera de productos diferenciados en la nube", comenta el presidente y CEO de Manhattan Associates, Eddie Capel.

"Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes y seguimos invirtiendo en la innovación líder en la industria para ayudar a transformar digitalmente sus negocios". Mientras que el entorno macro global sigue siendo complicado e inestable, nuestros fundamentos de negocio son sólidos y nuestra mejoría durante 2022 contabiliza adecuadamente la continua volatilidad del mercado", concluye Capel.

RESUMEN FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

Los ingresos totales consolidados fueron de 198,1 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 169,2 millones de dólares del tercer trimestre de 2021. Los ingresos por suscripción en la nube fueron de 45,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 32,2 millones del tercer trimestre de 2021. Los ingresos por licencias fueron de 6,4 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 8,5 millones del tercer trimestre de 2021. Los ingresos por servicios fueron de 103,4 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 88,2 millones del tercer trimestre de 2021.

El beneficio diluido por acción según los PCGA fue de 0,47 dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 0,57 dólares del tercer trimestre de 2021.

El beneficio diluido ajustado por acción fue de 0,66 dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 0,71 dólares del tercer trimestre de 2021.

El resultado operativo según los PCGA fue de 36,8 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 42,4 millones del tercer trimestre de 2021.

Los ingresos operativos ajustados fueron de 51,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, en comparación con los 53,0 millones de dólares del tercer trimestre de 2021.

El flujo de caja de las operaciones fue de 39,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, frente a los 59,7 millones del tercer trimestre de 2021. Los días de ventas pendientes fueron 67, al 30 de septiembre de 2022, en comparación con los 63 días al 30 de junio de 2022.

El efectivo ascendía a 197,1 millones de dólares a 30 de septiembre de 2022, frente a 213,8 millones de dólares a 30 de junio de 2022.

Durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, la Compañía recompró 346.620 acciones ordinarias de Manhattan Associates en virtud del programa de recompra de acciones autorizado por el Consejo de Administración, por una inversión total de 50,0 millones de dólares. En octubre de 2022, nuestro Consejo de Administración aprobó la reposición de la autoridad de recompra de acciones restante de la Compañía hasta un total de 75,0 millones de dólares de las acciones ordinarias. RESUMEN FINANCIERO DE LOS NUEVE MESES DE 2022

Los ingresos totales consolidados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 fueron de 569,0 millones de dólares, frente a los 492,1 millones de dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

Los ingresos por suscripción a la nube fueron de 124,8 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, frente a los 87,4 millones de dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

Los ingresos por licencias fueron de 19,9 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, frente a los 25,1 millones de dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

Los ingresos por servicios fueron de 294,3 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, frente a los 253,2 millones de dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021. El beneficio diluido por acción según los PCGA para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 fue de 1,43 dólares, frente a los 1,40 dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021. El beneficio diluido ajustado por acción fue de 1,95 dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, frente a los 1,75 dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

El resultado operativo según los PCGA fue de 108,0 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, frente a los 107,2 millones de dólares de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.

Los ingresos operativos ajustados fueron de 152,2 millones de dólares en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022, en comparación con 138,8 millones de dólares en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021.

El flujo de caja de las operaciones fue de 124,4 millones de dólares en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022, en comparación con los 145,1 millones de dólares de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021.

Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, la Compañía recompró 1.146.536 acciones ordinarias de Manhattan Associates bajo el programa de recompra de acciones autorizado por el Consejo de Administración, por una inversión total de 150,1 millones de dólares. 2022 GUÍA

Manhattan Associates ofrece las siguientes previsiones de ingresos, margen operativo y beneficios diluidos por acción para todo el año 2022: imagen adjunta.

En la actualidad, Manhattan Associates tiene la intención de publicar en cada comunicado de resultados trimestral ciertas expectativas con respecto a los resultados financieros futuros. Dichas afirmaciones, incluidas las orientaciones proporcionadas anteriormente y las que figuran en la información complementaria que se muestran a continuación, son de carácter prospectivo. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Además, estas declaraciones no reflejan el impacto potencial de las fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios que puedan completarse después de la fecha del comunicado.

Manhattan Associates publicará este comunicado de resultados y las expectativas publicadas en la sección de relaciones con los inversores de su web, en ir.manh.com. Tras la publicación de este comunicado de resultados, cualquier expectativa con respecto a los resultados financieros futuros contenida en este comunicado, incluidas las orientaciones y los puntos de referencia, debe considerarse únicamente histórica, y Manhattan Associates renuncia a cualquier obligación de actualizarla.

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" relacionadas con Manhattan Associates, Inc. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, sin limitación, la información expuesta en "Orientación 2022" y "Guías", las declaraciones que se hacen sobre la adopción por parte del mercado de su solución basada en la nube y otras declaraciones identificadas con palabras como "puede", "espera", "pronostica", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "podría", "busca", "proyecta", "estima" y expresiones similares. Se advierte a los posibles inversores de que cualquiera de esas declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres, y que los resultados reales pueden diferir materialmente de los contemplados en esas declaraciones prospectivas. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en esas declaraciones prospectivas se encuentran: las condiciones económicas, incluida la inflación; la interrupción en el sector minorista; los retrasos en el desarrollo de productos; las presiones competitivas y de precios; los errores de software y los fallos de la tecnología de la información, la interrupción del sistema y las violaciones de la seguridad; la interrupción en el sector minorista; los riesgos relacionados con la tecnología de sus productos y las implementaciones de los clientes; la inestabilidad global, incluida la guerra en Ucrania; y los demás factores de riesgo establecidos en el punto 1A del informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, y en el punto 1A de la parte II en los informes trimestrales posteriores en el formulario 10-Q. Manhattan Associates no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las suposiciones, la ocurrencia de eventos imprevistos o cambios en los resultados operativos futuros.

Acerca de Manhattan Associates

Manhattan Associates es líder tecnológico en soluciones para la cadena de suministro y comercio omnicanal. Aúna la información de toda la empresa, convergiendo las ventas de punto final con la ejecución de la cadena de suministro. Su software, su tecnología de plataforma y su experiencia inigualable, ayudan a impulsar el crecimiento de ingresos y rentabilidad de sus clientes.

Manhattan Associates diseña, desarrolla e implanta soluciones de vanguardia en la nube y en el punto de venta, para que, desde la tienda, o bien a través de su red de ventas o desde su centro de distribución, pueda obtener los beneficios del mercado omnicanal.

Para más información, visitar