Griesser se suma a las soluciones en clave sostenible en la primera edición de la Semana de la Construcción

lunes, 31 de octubre de 2022, 13:03 h (CET) El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid organiza la primera edición de la Semana de la Construcción, en la que participa Griesser en un mismo estand (E16) junto a las principales empresas de soluciones sostenibles como Domo, Iso-Chemie, Knauf, Knauf Insulation y Zehnder Group Ibérica A través de su departamento de Edificación MATCOAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid organiza la primera edición de la Semana de la Construcción. El encuentro se desarrollará del 2 al 5 de noviembre de 2022 en la sede del COAM, en la calle Hortaleza, 63 de Madrid.

La Semana de la Construcción pretende convertirse en una cita de referencia para el sector en la que las empresas puedan mostrar sus sistemas y productos más avanzados, así como las últimas tendencias en materia de sostenibilidad a arquitectos y otros prescriptores.

Soluciones en clave sostenible

Griesser se alía con las marcas Domo, Iso-Chemie, Knauf, Knauf Insulation y Zehnder Group Ibérica para presentar en el estand E16 soluciones sostenibles con un enfoque conjunto que aporten confort, salud, sostenibilidad y eficiencia energética a la vivienda.

Domo desarrolla sistemas de aluminio modernos y personalizados para la arquitectura que combinan calidad, diseño y sostenibilidad. Los sistemas Domo son una marca del Grupo Indalsu que combina soluciones innovadoras para puertas y ventanas, desarrolladas en estrecha colaboración con los clientes y el equipo de diseño.

En el ámbito de la protección solar, Griesser tiene amplia experiencia en la fabricación de productos innovadores y de alta calidad que garantizan la protección solar, confort térmico y ahorro de energía. Griesser celebra sus más de 140 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de control solar dinámicos. Un amplio abanico de soluciones que se integran en cualquier diseño arquitectónico y aportan mayor confort térmico y lumínico a la vez que ahorran energía.

Para la estanqueidad al aire, la empresa familiar fundada hace más de 45 años, ISO-Chemie, desarrolla, produce y comercializa soluciones de sistemas innovadores centrados en el sellado de edificios eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético.

Knauf se presenta como líder mundial en la fabricación de sistemas de placa de yeso laminado (PYL) y materiales de construcción en seco. La empresa alemana, con casi 90 años de historia, apuesta por sistemas sostenibles, ligeros e innovadores para fachadas, trasdosados, revestimientos, techos, pastas o suelos de alto rendimiento.

En el ámbito del aislamiento térmico y acústico destaca Knauf Insulation. A la vanguardia de las soluciones ecoeficientes en lana mineral de vidrio y roca, los productos Knauf Insulation cuentan con los certificados más exigentes en materia de calidad del aire interior y salud, que no solo cumplen con todas las normativas, sino que superan la legislación vigente.

Zehnder Group, con más de 125 años de historia, se presenta como especialista en climatización de interiores, con el objetivo de producir tecnología para la salud, ofreciendo la máxima calidad de aire interior y un confort insuperable. Ofrece productos ecológicamente sostenibles de ventilación con recuperación de calor de alta eficiencia que proporcionan salud y confort. También desarrolla sistemas de climatización radiante y radiadores.

Programa

Del 2 al 5 de noviembre de 2022, el programa de la Semana de la Construcción estará organizado en varias temáticas, de modo que cada uno de los 4 días se dedicará a una de las siguientes líneas de trabajo, incluyendo charlas, conferencias, foros, mesas redondas, cursos, talleres y exposiciones:

1. Sostenibilidad: arquitectura circular, certificación (Passivhaus, WELL, LEED y BREAM), descarbonización y energías renovables.

2. Industrialización y prefabricación: sistemas de construcción prefabricados, construcción modular y nuevas técnicas de construcción.

3. Tecnología e innovación: BIM, domótica, aplicaciones de control remoto, smart building y smart cities.

4. Arquitecto rehabilitador: fondos Next Generation, rehabilitar edificios protegidos y ECCN en obra rehabilitada.

En el marco de la Semana de la Construcción, se entregarán los Premios MATCOAM 2022, que este año llegan a su quinta edición. Los premios, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, reconocen la calidad arquitectónica de distintas obras edificadas en las que se han prescrito materiales de fabricantes presentes en la Galería de Materiales del COAM.

Más información en la web de la semana y en el sitio oficial del COAM.

