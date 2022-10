La formación en dolor, un reto para los profesionales sanitarios Comunicae

lunes, 31 de octubre de 2022, 12:51 h (CET) Uno de los grandes temas que se aborda en el XVIII Congreso SED es la dificultad que encuentran los jóvenes especialistas para formarse en dolor. La SED anuncia el inminente inicio de la próxima edición de su Máster con importantes novedades Esta mañana, el XVIII Congreso Sociedad Española del Dolor ha comenzado con una mesa protagonizada por las presidentas de las tres principales sociedades internacionales dedicadas al dolor: IASP, EFIC y SED. Claudia Sommer, presidenta de la IASP ha hecho un recorrido sobre cómo se estructura la formación en dolor en su país haciendo hincapié en que "la educación del dolor empieza en las escuelas". También ha repasado la implicación de la IASP en proyectos de formación señalando los retos que presenta la formación en dolor de los jóvenes profesionales: calidad, independencia y el ser capaces de conectar con ellos.

Por su parte, Brona Fullen, presidenta de EFIC ha repasado su trayectoria explicando el desarrollo de sus escuelas de dolor y cómo funciona la EFIC Academy, que además de facilitar la especialización en dolor, supone una gran herramienta de preparación para la obtención de las titulaciones oficiales EDPM, EDPP y EDPN (dirigida a médicos, fisioterapeutas y enfermeros). Por su parte, María Madariaga, presidenta de la SED ha presentado el Máster de la SED que celebrará su siguiente edición próximamente, con un ambicioso plan formativo teórico y práctico impartido por un elenco de profesores de renombrado prestigio. También ha puesto en valor la relación estrecha de colaboración de la SED con las sociedades internacionales IASP y EFIC, de las que es capítulo español.

Finalmente ha subrayado el papel de las sociedades científicas IASP EFIC y SED como promotoras de la formación y acreditación en dolor para jóvenes profesionales e investigadores. Esta mesa ha sido moderada por, Mª Luz Padilla del Rey, presidenta de la Sociedad Murciana del Dolor, que ha participado en otra sesión sobre formación además donde ha hecho hincapié en que "en España la formación en dolor es caótica, ya que no existe una formación reglada. Terminas tú especialidad y si tienes interés en formarte en medicina del dolor no sabes por dónde empezar. Por ello es uno de los grandes temas que aborda este congreso con el fin de poder ayudar a los jóvenes a encontrar su camino".

Hoy también se ha abordado en el congreso el uso de las redes sociales en el ámbito del dolor en una mesa moderada por Eva Añón, responsable de redes sociales de la SED. Auténticos referentes en redes sociales en el sector Salud han mostrado diferentes ejemplos de buenas prácticas en las redes sociales. "Lo importante es que tengáis presencia en redes sociales, ya que tenéis mucho que aportar para que la ciencia y la información veraz lleguen a todo el mundo", ha asegurado José Vicente Mascarell, ingeniero, historiador y paciente renal, que está tras la cuenta de Twitter @cateterdoblej desde 2011. Elena Casado, es la anestesióloga que está tras la cuenta @Medicilio y, tras una introducción sobre cómo funcionan los algoritmos de las diferentes redes sociales, ha hecho hincapié en que "las redes sociales son un altavoz accesible a todo el mundo. Tenemos que llenar las redes de contenido de calidad para contrarrestar la desinformación y las fake news". Finalmente, Francisco Gómez, profesor de Anatomía y Embriología Humana, ha aportado claves de interés sobre código ético y buenas prácticas en el uso de redes sociales: "La información sanitaria está sujeta a leyes que protegen la intimidad y la confidencialidad, y debemos ser conscientes de que esto también se aplica a nuestra actividad en las redes sociales".

Durante el congreso también se ha proyectado la película "Los últimos días", de Álex Pastor y con Quim Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura, Leticia Dolera, y Lluís Villanueva. Como se comentó en el debate final, el film incide en que "no se trata de morir bien, sino de vivir bien hasta el último momento.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Máster de EUDE reconocidos por el Ranking de El Mundo Swapping: protegerse del ciberdelito que devora las cuentas bancarias AleaSoft: La solar desafía al otoño y aumenta la producción en los mercados europeos Los conductores españoles deberán sustituir los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada Repara tu Deuda Abogados cancela 32.284€ en Ribes de Freser (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad