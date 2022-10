EE.UU.: dictadura travestida de oveja

Palabras del profesor de Relaciones Internacionales, Jesús lo Almejo, que yo suscribo: ”Ni 24 horas pasaron desde que el denominado “kaukus progresista” del partido demócrata en el congreso, le enviara una carta al presidente, Joe Biden, para decirle que "ya basta". Que la economía de Estados Unidos no aguantaría más la guerra de Rusia a través de Ucrania. Y que viera la manera de que directamente UU.UU. pudiera arreglar las cosas.

Por ahí se dice que, en los momentos en los que Joe Biden tiene algo de lucidez, que ven que últimamente se pierde bastante, éste dijo “nada sobre Ucrania sin Ucrania”. Es decir, que hasta que Ucrania quisiera no se iba a hacer la paz. Y un sinnúmero de congresistas de EE.UU. le aplaudieron.

Entre los congresistas progresistas que estuvieron en contra de Donal Trump, ahora salen a pedirle perdón a Joe Biden por pedir la paz. ¿Cómo se atreven a pedir la paz en un momento en donde hasta republicanos dicen que hay que mandar más dinero?

El partido demócrata se ha convertido en el partido de la guerra. En donde no se soporta la más mínima disidencia. Y a quienes se atreven a pedir un poco de paz, también se les arma la guerra política. Quizás aquellos congresistas que estaban muy animados pidiendo la paz, hoy se tienen que disculpar. El país de la libertad de expresión ha dicho:” cállense todos mientras hago la guerra. Y el que me interrumpa, no es democrático”.