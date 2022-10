Quieren seguir profundizando

Casi a diario recibimos noticias que nos informan de algunos hechos acaecidos en algún rincón del mundo en el que la Iglesia Una, Santa Católica y Apostólica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo, lleva adelante la misión que tan encarecidamente, le encargó su Fundador: Predicar el Evangelio, perdonar los pecados, bautizar a los que se arrepienten y anhelan ser hijos de Dios en la Iglesia.



Abundan las noticias de persecuciones, de maltratos a los templos, de comentarios soeces sobre las Verdades que predica, etc., etc,; y también del mal vivir de algunos sacerdotes bendiciendo las uniones homosexuales, o abusando ellos mismos de menores, etc.

A la vez, van aumentando las noticias de reacciones muy positivas. Católicos que quieren no sólo conservar toda la doctrina recibida de Cristo y transmitida por los Apóstoles y por los Papas a través de los siglos, sino también seguir profundizando en la maravillosa riqueza de nuestra Fe, tomando conciencia de ser hijos de Dios en Cristo Jesús, y descubriendo cada día con más profundidad la riqueza de los Sacramentos, la vida de Cristo en nosotros, y la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, que nos lleva, de verdad, a amar a los demás como los ama Cristo.