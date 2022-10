El Rubí Joyeros y su amplio catálogo en pulseras de oro Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El Rubí Joyeros dispone de una amplia variedad de pulseras de oro que permite obtener una pieza adecuada a cada ocasión.

Al igual que el maquillaje y la ropa, la joyería se debe utilizar de manera consciente para complementar el look. Estos artículos tienen la peculiaridad de ser elegantes, pero en las últimas tendencias, el oro se mantiene entre las joyas básicas que se pueden usar en situaciones casuales.

Combinar pulseras de oro en cualquier ocasión Entre las piezas características de la joyería, las pulseras de oro resaltan por diferentes razones, entre estas, ayudan a darle un toque de sofisticación a cualquier atuendo. Desde sus inicios, la joya se empleaba para demostrar el estatus social de una persona y, si bien hay quienes mantienen la tradición, El Rubí Joyeros dispone de diversos prototipos que se pueden implementar en el día a día, así como esclavas para grabar y regalar a un ser querido. Al combinar una o varias pulseras de oro, hay que tomar en cuenta diferentes puntos para no sobrecargar el look, en este caso, hay que partir desde el tamaño, ya que si es una pieza fina como el «motivo ojival» que se encuentra en la web de la tienda, se pueden agregar otros elementos porque es un ejemplar discreto. En cambio, el «amarillo 18K con piedras multicolores» es un brazalete llamativo, sus eslabones de formas rectilíneas ocupan parte de la muñeca y las circonitas de diferentes tonos son el detalle que crea un concepto decorativo.

El Rubí Joyeros permite comprar joyería online El Rubí Joyeros es una compañía profesional con casi medio siglo de experiencia en el sector. En sus diferentes ejemplares implementan pulseras con todo tipo de piedras preciosas como diamantes, perlas, corales y circonitas, las cuales se pueden visualizar en la web de la tienda. En la sección «pulseras de oro» se encuentra el stock con más de 100 referencias que se adaptan al grosor de la muñeca. En el caso de buscar una pieza específica, el e-commerce dispone de un proceso que filtra entre todos los ejemplares por características tales como precio, tonalidad del metal y el tipo de pulsera en específico. Además, todos los productos tienen 15 días hábiles de garantía y envío gratis en compras mayores de 50 €. Con más de cuatro décadas desarrollando joyería de alta calidad y trabajos de grabados destacados en todo Madrid, El Rubí Joyeros pone a disposición diferentes opciones para comprar y regalar pulseras de oro.



