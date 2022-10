Elena Martínez Rodrigo, nombrada como Head of Growth & Digital Business de Aldous Bio para alcanzar los 4M € en 2023 Emprendedores de Hoy

Este nuevo puesto surge en un momento clave para el crecimiento de la empresa.

Aldous Bio, la empresa de productos sostenibles, honestos y libres de plástico va a incrementar la velocidad de implementación de su estrategia, validada durante los primeros nueve meses de 2022 en su página web y en diferentes marketplaces, nombrando a Elena Martínez como Head Of Growth & Digital Business para conseguir el objetivo de facturación del próximo año.

En casi cuatro años formando parte de la empresa, Martínez Rodrigo ha liderado equipos multidisciplinares en las áreas de venta digital, análisis de datos, marketing digital, diseño y redes sociales, lo que le ha permitido adquirir una visión integral del negocio y de su propuesta de valor.

En esta nueva etapa, su actividad se va a centrar en detectar oportunidades de crecimiento, desarrollar estrategias de growth, definir objetivos, coordinar las diferentes áreas de negocio, estableciendo procesos ágiles y optimizar los procesos de venta digital.

En palabras de Elena Martínez: “Este nuevo puesto representa un gran reto para mí, ya que podré enfocarme en potenciar el crecimiento de Aldous Bio en un momento clave para nosotros. Siempre basando mis decisiones en datos y manteniendo la alineación interna en la estrategia de crecimiento”.

Elena Martínez, graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se incorporó a Aldous Bio en 2019 cuando la startup fue elegida para participar en un programa de aceleración de Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig. Desde ese momento, ha participado en diferentes programas de aceleración empresarial en los que Aldous Bio ha sido seleccionada y premiada. “No tenemos duda de que Elena tiene que ser la persona que lidere esta nueva etapa”, apunta Antonio Pellón, CEO de Aldous Bio.

Para acometer el plan estratégico a 18 meses y conseguir facturar cuatro millones de euros en 2023, Aldous Bio ha decidido escalar su modelo de crecimiento y evolucionar su estructura actual, poniendo el foco no solo en Growth, sino también en Customer Care para tener mayor impacto, afianzar la percepción positiva de la marca y mantener su propósito de poner a las personas en el centro.

En este sentido, también ha sido promocionada Carla Caparrós como Communications & Community tras año y medio formando parte del equipo de Aldous Bio. Su cometido será potenciar la comunicación interna y externa de la marca y escuchar, analizar y cuidar a la comunidad Aldous Bio.

Los nombramientos de Elena Martínez y Carla Caparrós demuestran el compromiso de Aldous Bio con la promoción del talento interno y su desarrollo profesional dentro de la empresa.



