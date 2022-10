JM-FUNDAS dispone de asientos de moto confort Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Tanto la comodidad como la tecnología son características que hacen que un vehículo se destaque en el mercado, ya sea para uso diario en una ciudad o bien para efectuar viajes de corta, media o larga distancia.

En el caso de los vehículos de dos ruedas, el bienestar está dado por la calidad de los asientos.

En este sentido, algunas cuestiones que adquieren relevancia son el material utilizado para la elaboración de los mismos, así como el diseño ergonómico para evitar cualquier tipo de molestia corporal.

Una empresa especializada en la materia es JM-FUNDAS. Esta se dedica a la fabricación y comercialización de fundas de asientos de moto confort y quad. El diferencial está dado por el desarrollo de fundas personalizadas, según los requerimientos que tenga cada cliente.

JM-FUNDAS ofrece una amplia variedad de asientos para motos Para muchas personas es importante la comodidad al momento de realizar un viaje, debido a que eso posibilita vivir una experiencia placentera. Por el contrario, si las condiciones no son óptimas, la travesía puede volverse tediosa, por ejemplo en casos en los que los asientos son incómodos y pueden ocasionar molestias a nivel lumbar.

Por ese motivo, JM-FUNDAS se especializa en la fabricación de fundas para motos de distintos modelos, como Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Benelli y BMW. Las mismas se pueden personalizar mediante el pack confort, que incluye funda y espumado personalizado y soporte lumbar.

En cuanto a los modelos, la empresa ofrece los tipos Básico, Sport, Carbono y Plus 3. La selección de los mismos depende de la funda elegida previamente.

Un valor agregado para los clientes es la posibilidad de encargar la personalización del asiento ajustado al modelo de las motos, sin necesidad de quedarse sin asiento hasta el momento de la entrega definitiva.

Especialistas en tapizados para motos y otros servicios JM-FUNDAS es una empresa que se destaca en el mercado por brindar atención personalizada a los clientes, ofrecer fundas exclusivas, fabricar los productos de forma artesanal y efectuar entregas gratuitas para pedidos superiores a los 150 euros.

En esa línea, uno de los servicios que la convierten en una firma referente en el mercado es el de tapizados para asientos de motos. Se trata de una prestación a nivel nacional, en la que la logística que implica recoger el asiento desde la casa del cliente no tiene ningún tipo de coste.

Además, JM-FUNDAS brinda una amplia gama de servicios como rebajar y estrechar asientos de motos, desarrollo de bordados e implementación de soportes lumbares.

Con un enfoque puesto en brindar un servicio de calidad para los clientes al mejor coste del mercado, la empresa es sinónimo de garantía en fundas de asientos de motos y quads.



