¿Qué es BYOD y cómo está cambiando la forma de trabajar de los empleados?

lunes, 31 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las formas de trabajo se modernizan a la velocidad de la tecnología y, en este proceso, van cambiando gradualmente la forma en la cual las mismas funcionan.

Desde los equipos que las empresas poseen hasta las modalidades de trabajo, todo se ve atravesado por una disciplina conocida como BYOD o Bring Your Own Device, que es la fórmula en inglés que implica utilizar equipos personales para realizar tareas laborales y que Applivery fomenta a través de sus apps.

Una empresa con miras a la innovación Applivery es una plataforma de software como servicio que permite que las empresas gestionen sus dispositivos Android o Apple, sin importar el tipo de equipos del cual se trate. Ofrecen una plataforma conocida como MDM o Mobile Device Management, que permite a las empresas una forma sencilla de aportar seguridad a los dispositivos de sus empleados, distribuirles aplicaciones y configurarlos en forma remota. Además, Applivery es uno de los primeros MDM creado en España con el respaldo de las dos mayores empresas tecnológicas que dominan el mercado actualmente.

Además, Applivery provee varias herramientas con las cuales automatizar el trabajo y gestionar de forma conjunta los dispositivos se vuelve una tarea sumamente sencilla. Esto beneficia a los administradores IT, que pueden centrarse en aquellas tareas que requieran su atención y automatizar las que sean mecánicas. De esta forma, mediante la optimización del trabajo los empleados se vuelven más productivos, lo cual aporta no solo beneficios para las empresas donde desempeñan sus tareas sino para ellos, que logran optimizar su tiempo al máximo.

El BYOD y cómo está cambiando la forma de trabajar de los empleados BYOD significa Bring Your Own Device, es decir “traer su propio dispositivo”, por lo cual esta disciplina es una política empresarial que consiste en que los empleados utilicen sus dispositivos personales para acceder a recursos de la empresa. Dentro de los mismos se incluyen el correo electrónico, bases de datos y aplicaciones personales.

Esto permite que dentro de un mismo teléfono existan dos perfiles: uno dedicado a las funciones personales del empleado y otro que se enfoque en las funciones corporativas. El mayor beneficio para los empleados recae en que añade flexibilidad al trabajo e incrementa tanto la eficiencia como la productividad. Estos resultados impactan directamente en la satisfacción del empleado, ya que además le proporcionan la opción de escoger con qué dispositivos trabajar.

Applivery se impone como una excelente opción tanto para sus servicios de MDM como para aquellas empresas que deseen incursionar en la disciplina de BYOD que está ganando terreno a nivel internacional en todos los sectores empresariales.



