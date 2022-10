Seguros Academy, expertos en seguros de deceso Emprendedores de Hoy

La previsión de pagar una póliza en caso de fallecimiento es una opción que asegura la tranquilidad económica de la familia que pasa por un proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido.

Con más de 65 años de experiencia en esta materia, la empresa española Seguros Academy se ha centrado en ofrecer a sus afiliados de todo el país una asesoría integral, ante preguntas como: cuánto cuesta un seguro de decesos o qué condiciones tiene. De esta manera, las personas podrán adquirir el servicio que desean tras informarse de todos los detalles.

Información para elegir la decisión correcta Evitar la desinformación de la letra pequeña de un contrato y explicar con detalle los aspectos técnicos y financieros es el objetivo de esta empresa, con el fin de que no se generen inconvenientes a la hora de concretar coberturas o precios.

Los expertos de Seguros Academy plantean en su página web que el precio de un seguro de decesos de prima nivelada puede oscilar entre una mensualidad de siete euros por persona. Esta cuota puede aumentar, dependiendo de factores como la edad (mayores de 40 años), ya que cuanto más mayor sea el asegurado a la hora de contratar más alto será el precio.

Lo más recomendable es adquirir una cobertura completa, que abarque mucho más que el entierro. Los asesores mencionan algunos, como el de Almudena Seguros, que incluye más de 10 coberturas en su Seguro de Protección Familiar.

Estas son: accidentes, subsidio diario por intervención quirúrgica, asistencia en viaje (ambulancias, gastos de viaje del familiar para ir junto al hospitalizado, etc.), seguro de viaje (retraso, pérdida o cancelación de vuelo y pérdida de equipaje). Así como la asistencia de convalecencia post-hospitalaria a domicilio, seguro dental, cobertura médica con descuentos de hasta el 50 %, responsabilidad civil familiar, defensa jurídica penal y asistencia jurídica telefónica ilimitada.

Detalles a tener en cuenta Ante la diversidad de propuestas de las aseguradoras, resulta ideal optar por aquellas especializadas en decesos, que tengan una prima nivelada. Además, es importante que dicha compañía cuente con varias sedes físicas y que tenga una amplia experiencia en primas niveladas, debido a que estas no subirán con la edad una vez contratado el servicio.

Cuando se elige bien un seguro de decesos, habrá coherencia entre el pago de las cuotas y los servicios a los que se accede. Seguros Academy proporciona al ciudadano asesoramiento gratuito para conocer si tiene un buen seguro contratado.



