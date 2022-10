¿Cómo gestionar el agotamiento mental?, por Psicología y Género Emprendedores de Hoy

En su mayoría, las personas se centran en trabajar duro para alcanzar metas generales como tener mucho dinero o bien alcanzar el éxito empresarial.

Sin embargo, muy pocos se toman el tiempo para analizar qué desean hacer realmente, qué les hace felices, cómo lo harán y cuándo es oportuno tomarse un descanso para evitar el agotamiento mental.

Quienes no saben cómo desarrollar y ejecutar esto tienen la opción de contratar los servicios psicológicos de Psicología y Género, un servicio centrado en ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida.

Cómo conseguir éxito con los objetivos y evitar el agotamiento mental Hoy en día, todos quieren emprender y conseguir el éxito, tal como lo muestran los influencers, entrenadores, empresarios, coach motivadores y autores de libros en las redes sociales. Sin embargo, a veces, estos influencers suelen olvidar factores cruciales en sus enseñanzas como, por ejemplo, promover el autocuidado de los individuos.

La Dra. Mariola Fernández Sánchez, responsable de Psicología y Género, explica que el autocuidado es algo tan simple como disfrutar de comer algo muy sabroso, tomar un baño de burbujas o incluso caminar. No se trata de una actividad específica, sino de disfrutar de momentos agradables y pequeños detalles de la vida para darse a sí mismo amor, cariño y atención. Hacer esto cada día aumenta el bienestar físico y emocional, lo cual ayuda a evitar el agotamiento mental y, por lo tanto, potencia el alcance de los objetivos planteados. Además, cuidarse y escucharse de manera constante es ideal para mantener una conexión fuerte con los principios, metas y deseos propios.

Servicios psicológicos para enfrentar el agotamiento mental En estos últimos meses, los profesionales suelen sentir más presión en su entorno laboral y personal porque se acerca fin de año y el cierre de muchos proyectos. El estrés y el no saber si podrán lograr sus objetivos para cuando acabe diciembre es algo que les genera estrés, cansancio y emociones negativas como la irritabilidad.

Por esta razón, la Dra. Mariola Fernández Sánchez promociona y recomienda a las personas tomar sus servicios psicológicos, y así enseñarles a reorganizar su mente y cuerpo. A su vez, les explica cómo integrar el autocuidado en este plan de organización y gestión para que puedan tomarse un descanso, saber cómo aliviar el estrés y lograr sus objetivos con mayor precisión y eficacia. Estos servicios de la Dra. Mariola, CEO de Psicología y Género, no tienen un límite específico, es decir, pueden estar centrados en un proyecto concreto o en adquirir un patrón de vida nuevo.

Psicología y Género trabaja bajo un ambiente confiable, ético y riguroso con el único objetivo de ayudar a las personas a afrontar las situaciones y emociones que limitan su día a día. Actualmente, sus servicios psicológicos están disponibles tanto de manera individual como para parejas o grupos con un mismo objetivo.



