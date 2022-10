¿Se puede recuperar la feminidad hablada en una voz virilizada por los esteroides? Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 14:37 h (CET)

Puede ocurrir, en los casos de personas que consumen esteroides anabolizantes para el desarrollo muscular (deporte) que la voz se oscurezca, se masculinice o se virilice. En efecto, este tipo de sustancias van a tener un impacto directo de manera general en la musculatura de la persona.

Por consecuencia, van a impactar también al órgano fonador, a saber, la laringe, aumentando su volumen así como el de las cuerdas vocales.

Esta modificación tendrá una consecuencia directa en la voz, por lo que las mujeres que consumen esteroides anabolizantes tendrán tendencia a sentir que su voz se va modificando con el tiempo. Esta modificación es irreversible, es decir, una vez que la laringe ha sido influenciada por los esteroides, ya no podrá volver a su estado anterior. Ocurre igual con las cuerdas vocales; una vez que se hayan ensanchado y crecido, no habrá manera, ni tomando medicamentos ni a través de un entrenamiento, de hacer que vuelvan a su estado inicial.

Sin embargo, gracias a la vocología y a la logopedia, lo que sí se puede hacer es trabajar con la nueva anatomía y velar por modificar la voz y el gesto vocal de manera a aportar mayor feminidad a nivel vocal y expresivo. Así, se reducirá la sonoridad masculina de la voz y aumentará la sonoridad femenina para que la persona pueda recuperar una parte de la feminidad vocal perdida.

Consecuencias de los esteroides anabolizantes en la voz Los esteroides anabolizantes son sustancias que los deportistas suelen consumir para aumentar su masa muscular. Sin embargo, cuando es una mujer la que consume ese tipo de sustancias, el impacto a nivel muscular también se resiente con respecto a su laringe. Estos efectos, como se ha mencionado, son irreversibles, por lo que ninguna cirugía ni tratamiento medicamentoso permitirá que la laringe vuelva a su tamaño inicial.

La voz se masculiniza o viriliza debido a que las cuerdas vocales se van a ensanchar y a que la laringe va a aumentar su tamaño. Esta masculinizaciónde la voz puede paliarse con un entrenamiento vocal de feminización de la voz con el método Astudillo. Así, se ayudará a la persona a que vuelva a recuperar una parte de la feminidad vocal perdida. Habitualmente, la voz no vuelve nunca a su estado inicial, pero sí que es posible entrenar la nueva laringe para que produzca sonidos más femeninos así como trabajar el resto de los elementos que entrenamos con el método Astudillo, a saber, la articulación, la resonancia, la expresividad, etc.

Proceso para feminizar una voz alterada por esteroides Las cuerdas vocales tendrán tendencia a perder parte de su elasticidad por lo que la melodía puede verse alterada con el crecimiento de la laringe. Por ello, lo primero es entrenar la gimnasia laríngea, a saber, desarrollar y favorecer el movimiento de subida y de bajada de la laringe. Habiéndose desarrollado la musculatura en general, incluyendo incluso la musculatura facial, se trabaja también la expresividad facial con el fin de estimular la musculatura del rostro y así aumentar la expresividad facial que acompaña a la feminidad hablada. Por supuesto, se entrenará la articulación y la resonancia con el fin de cambiar el color de la voz y feminizarlo.

Ahora bien, cada caso es diferente y el efecto de los esteroides van a variar en función de la cantidad de esteroides anabolizantes consumidos, de la duración de este consumo así como de la edad de la persona. Por ello, siempre se procede a un análisis profundo de la voz así como de su estado de salud antes de proponer soluciones que permitirán a la persona recuperar su feminidad hablaba. Habitualmente, este tipo de situaciones se resuelven en unas 10 sesiones, a veces incluso menos.



