Cuáles son los beneficios del láser de diodo Venus de Comercial Estética Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 14:32 h (CET)

Para eliminar el vello, existen muchas alternativas, como cera, crema depilatoria o maquinillas, entre otras. No obstante, cuando se busca un método definitivo, la depilación láser es una de las mejores opciones por sus excelentes resultados.

Por esta razón, cada vez más hombres y mujeres de diferentes edades confían en este método para quitarse el vello para siempre.

No obstante, debido a los avances de la tecnología, hay una gran variedad de láseres adaptados a cada necesidad de la piel. Uno de los más demandados por los profesionales de los centros médicos estéticos es el láser de diodo, gracias a los múltiples beneficios que aporta a la piel.

Comercial Estética, una tienda online de referencia para la compra de aparatología estética de última tecnología, ofrece más información sobre los beneficios del láser de diodo Venus.

¿Cuáles son las ventajas del láser de diodo Venus para la piel? El láser de diodo Venus destaca en el mercado por su enorme versatilidad y resultados inmejorables. De hecho, el equipo de expertos de Comercial Estética destaca que su efectividad se debe a que la longitud de su onda es más larga que otros tipos de láseres, logrando penetrar en la piel de forma más oportuna.

Esta característica hace que la máquina pueda penetrar en áreas extensas del cuerpo como las piernas, los brazos, las axilas, entre otras, de forma fácil y cómoda, gracias a su diseño ergonómico. Además, tiene la capacidad de trabajar a diferentes velocidades, desde 1HZ a 10 HZ, pudiendo realizar 10 pulsos por segundo.

Para garantizar una mayor protección de la piel, el aparato cuenta con un manípulo que genera un enfriamiento por contacto de zafiro, logrando que la zona a tratar se calme y consiguiendo un tratamiento más agradable y efectivo. Por otro lado, uno de sus principales beneficios es que permite trabajar con todo tipo de pieles, incluso las tonalidades más bronceadas.

Asimismo, sus resultados son efectivos no solo para eliminar el vello, sino también para eliminar las manchas pigmentadas de la piel, disimular venitas y rojeces, reducir los poros abiertos y mejorar la textura cutánea de los tejidos.

Comercial Estética, una empresa referente en la comercialización de aparatos estéticos profesionales Comercial Estética se ha consolidado como una de las empresas referentes en España en la comercialización de aparatos estéticos profesionales de calidad. En su tienda online, cuenta con una amplia gama de equipamiento estético, entre este, máquinas de depilación de láser de diodo Venus de alta potencia y máximo rendimiento.

Asimismo, la empresa se ajusta a las necesidades de sus usuarios, brindándoles la posibilidad de comprar este producto, pagando con cómodos planes de financiamiento y sin intereses o de alquilarla por una cuota mensual de 500 euros, con la condición de alquilarla durante 6 meses.Adicionalmente, tienen un servicio posventa que asesora al cliente en el uso de la máquina.

Para adquirir más información de este producto u otros, los interesados pueden contactar con la empresa, rellenando un sencillo formulario que se encuentra en su página web o comunicándose vía telefónica, donde recibirán mayores detalles del equipo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.