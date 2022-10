La eficacia y facilidad que está demostrando Servi Line para encontrar profesionales del sector de servicios Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:48 h (CET)

Hoy en día, es inconcebible vivir sin la ayuda de una aplicación móvil. El uso de los teléfonos móviles ha desarrollado toda una industria que ha centrado la cotidianidad en estos dispositivos. En el 2020, en España, la descarga de aplicaciones se incrementó en un 7 %.

El gasto a través de estas herramientas alcanzó los 143.000.000 dólares ese mismo año, en una tendencia que no ha hecho más que crecer. Uno de los sucesos ha sido Servi Line, una app a modo de pasarela de servicios que concentra más de 500 profesiones para todo tipo de necesidad.

Una app para los proveedores de servicios Servi Line es un proyecto lanzado por la firma Bobili-Bobili Solutions, que lleva varios años dedicándose al estudio y desarrollo de proyectos audiovisuales y tecnológicos. Según los gestores, esta aplicación móvil ofrece servicios profesionales de todo tipo y en todo el territorio español. Esa diversidad de propuestas es lo que ha constituido su mayor fortaleza.

Los dueños de este proyecto afirman que la aplicación móvil ha demostrado ser una herramienta útil para los profesionales que desean vender sus servicios. También es muy sencilla de gestionar para el usuario particular que tiene un requerimiento específico y necesita ubicar un experto. Son más de 500 tipos de servicio que tiene a su disposición.

Los portavoces de Bobili-Bobili Solutions aseguran que el éxito de la plataforma ha sido avalada por Google Play. La plataforma ha colocado a Servi Line en primera posición como aplicación móvil de servicios profesionales. Destaca su eficacia y facilidad de uso, además resalta su sistema único y exclusivo para localizar profesionales en España.

Un público en auge El éxito de Servi Line no se debe únicamente a su excelente plataforma y su interfaz amigable. Sus desarrolladores admiten que han sabido aprovechar la ola de las aplicaciones móviles que se acentuó con la pandemia. A partir de esa coyuntura, estas fueron las herramientas más usadas para relacionarse con proveedores de productos o servicios.

Se trata de un fenómeno que no ocurre solo en España, sino a nivel global. Según las estadísticas del estudio ‘Digital 2022 April Global Statshot’, 5.320 millones de personas en el mundo usan teléfonos móviles. De este universo los smartphones representan 4 de cada 5 unidades. Eso quiere decir que los usuarios potenciales de aplicaciones son casi 4.100.000.000 de personas en todo el planeta.

Este fenómeno es el que ha impulsado la proliferación de apps. Una ventaja de Servi Line es que concentra en una sola aplicación todos los servicios. Desde un electricista o fontanero hasta un abogado, un peluquero o un arquitecto están a un solo clic de distancia. Adicionalmente, la herramienta ofrece una serie de funcionalidades que permite a las partes relacionarse de manera segura.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Campañas publicitarias a medida con Xavi Esquerigüela Ropa personalizada para enduro, motocross y trail en ADHESIVOSEMBARRADOS Camisas estampadas de hombre de la marca The Surfcar La eficacia y facilidad que está demostrando Servi Line para encontrar profesionales del sector de servicios Grupo Seguros Generales y su comparador de seguros