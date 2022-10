Camisas estampadas de hombre de la marca The Surfcar Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 13:52 h (CET)

Las camisas estampadas de hombre se han convertido en un básico en el guardarropa masculino, es por ello que The Surfcar ofrece una amplia variedad de camisas que se adaptan a diferentes estilos.

Alternando entre colores, formas y estampados, la tienda elaboró una colección única que se puede utilizar en la oficina, en un ambiente formal y en lugares casuales, por sus patrones versátiles que permiten crear un look único.

Dónde comprar camisas estampadas de hombre online Las camisas estampadas están hechas para aportar matices a los atuendos planos. En el caso de los hombres, agregan un estilo más vistoso y original. Con sus características mangas largas, las camisas de The Surfcar tienen diferentes estampados, para ofrecer una variedad que se adapte a cada estilo.

Este modelo de camisas tienen una característica clara que destaca. En el caso de las impresiones sutiles, el color es el centro de atención, como el modelo con fondo rosa y pequeños patrones en color negro.En cambio, en el diseño con fondo azul claro, destacan las impresiones de casete. Una de las dudas constantes con respecto a estos diseños es como combinarlos, es por ello que en The Surfcar se encuentran imágenes de las prendas con los diferentes tipos de pantalones con los que se puede usar cada una.

Combinar las camisas estampadas La forma básica de combinación son los vaqueros clásicos. Este tipo de jeans en su versión lisa es ideal para resaltar la camisa cuando el estampado es colorido y sumamente llamativo. Con relación al color, la elección de la parte inferior depende del cromatismo de la prenda, si predomina el blanco, se une con un pantalón del mismo tono y así generar una sincronía.

Para las ocasiones formales, se puede colocar otro elegante de sastre con pliegues e implementar la misma técnica de combinación anterior y agregar unos mocasines en caso de ser un evento que lo amerite. Por otra parte, para una ocasión casual, se puede colocar con zapatillas deportivas.

Otro elemento que le da un buen aspecto a la camisa es colocarla con una camiseta básica blanca debajo y dejar los botones abiertos. Para este look, se puede usar el modelo de cuadros «hipnóticos» en azul con amarillo. Para conocer todo el catálogo, The Surfcar cuenta con una página web en la que se encuentran diferentes imágenes de cada modelo.



