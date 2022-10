¿Cómo quitar las humedades de una casa?, con Preactiva Emprendedores de Hoy

Un problema común en las casas que puede generar serias consecuencias si no se trata adecuadamente y a tiempo es la humedad.

De hecho, más allá de problemas estructurales, la humedad puede incluso causar enfermedades, principalmente en las vías respiratorias.

Ahora bien, aunque hay estrategias que se pueden seguir para eliminar la humedad, esto suele ser efectivo solo cuando se trata de una situación leve. Cuando la situación es más seria, lo ideal es contar con la ayuda de profesionales expertos en el área, como los de la empresa Preactiva, una firma especialista en el tratamiento y eliminación de humedades.

¿Qué hacer para tratar problemas de humedad en casa? La humedad es un problema cuyas causas pueden ser varias. La más común y la que más problemas representa para una estructura y, por lo tanto, para las personas dentro de ella, es la humedad por capilaridad. Esta es un tipo de humedad que afecta a paredes y muros, donde el agua acumulada en el subsuelo asciende progresivamente por las paredes, causando daños estructurales y otras consecuencias. Para tratar este problema hay distintas soluciones, una de las más comunes es la inyección química que, como su nombre indica, consiste en perforar hileras en el muro, con el fin de inyectar una solución química que crea una barrera que, a su vez, evita que el agua ascienda por la pared.

Pero, además de esta, hay otra forma de eliminar la humedad y es mediante un proceso llamado electroósmosis. Este consiste en invertir la polaridad de las partículas de agua, provocando que, en vez de ascender por los muros, el agua descienda hacia el subsuelo. Esto funciona porque lo que genera que el agua suba por las paredes es que las moléculas tienen un polo negativo que se orienta hacia arriba. Al cambiar la polaridad se produce el efecto contrario.

Un sistema práctico y 100 % efectivo que aprovecha el principio físico de electroósmosis El sistema electro-físico inalámbrico de Preactiva se ha convertido en una de las mejores y más efectivas soluciones contra la humedad capilar en todo el mercado. Esta empresa especialista en la eliminación de humedades en Madrid ha creado este dispositivo que no solo elimina la humedad definitivamente, sino que además también previene su aparición.

El sistema tiene un diseño compacto y moderno que se instala muy fácilmente. Una vez colocado en la pared afectada por la humedad, este aprovecha el principio de electroósmosis, cambiando la polaridad de la molécula del agua, evitando que esta ascienda por la pared.

El dispositivo es 100 % efectivo, cuenta con certificación CE en Europa, FCC en USA y, además, está certificado por el Instituto Internacional ICNIR.

El sistema de Preactiva garantiza eliminar definitivamente la humedad del interior de una casa, de manera eficaz y 100 % garantizada. De hecho, el producto viene con una garantía de satisfacción de un año y 30 años de garantía, por lo cual el usuario no perderá nada al optar por esta tecnología.



