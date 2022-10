#WDSummit22 impulsa el fomento de vocaciones STEM y la visibilidad del talento femenino en el sector TIC Comunicae

viernes, 28 de octubre de 2022, 16:48 h (CET) El encuentro organizado por WomANDigital, integrada en la Agencia Digital de Andalucía, ha tratado temas como el papel de la mujer en el metaverso o la consecución de la Agenda 2030 WomANDigital, iniciativa de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha celebrado su encuentro anual impulsando la igualdad de oportunidades en el sector TIC andaluz. El Global Omnium Auditorio del Acuario de Sevilla ha sido escenario de la WomANDigital Summit 2022, que ha servido para analizar el camino recorrido, y marcar los objetivos en la hoja de ruta de acciones y actividades para el próximo año.

WomANDigital Summit 2022 ha reunido a especialistas y entidades relacionadas con el sector tecnológico, con el propósito de generar sinergias, networking y crear un marco colaborativo de trabajo común hacia la igualdad en el sector TIC. A través de experiencias reales e inspiración práctica, la jornada ha servido para dar a conocer y descubrir, los distintos universos que marcan el presente y futuro del sector tecnológico, y cuál debe ser el papel de la mujer para afrontar los retos de la transformación digital.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado en un vídeo de inauguración que, para afrontar los retos de la nueva sociedad digital, deben estar representadas todas las perspectivas. Para Sanz, "la inclusión de la mujer en el sector tecnológico, no es una opción, sino una necesidad. En primer lugar, para contribuir a un desarrollo social igualitario; y segundo, para contribuir a que el propio sector y la economía, aprovechen el enorme potencial de las mujeres andaluzas".

Por su parte, la subdirectora de Planificación Estratégica de la ADA, Ana Ceballos, también se ha manifestado sobre la falta de perfiles tecnológicos para cubrir los 250.000 puestos que se crean cada año en el sector, y ha destacado que "la labor de WomANDigital está más en vigor que nunca". A su juicio, "no se puede prescindir del 50% del talento de mujeres, que actualmente están infrarrepresentadas en sectores estratégicos como el tecnológico y las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés)".

El programa del evento ha seguido con un diálogo sobre "La igualdad de género en la nueva dimensión del metaverso", como un nuevo espacio de oportunidades, que puede ser perfectamente liderado en igualdad. El CEO de Educa360, Fernando Sierra y la directora de Innovación Sur Telefónica de España, Diana Melero, han explicado que se necesita un esfuerzo en formación para atender la demanda de una nueva generación de perfiles tecnológicos. Entre las ventajas del metaverso para la igualdad, se han mencionado su transversalidad, las posibilidades que brinda para favorecer la conciliación, y reducir diferencias salariales por género.

A continuación, la doctora en Biotecnología, fundadora y CEO de Lain Tech, Eva María Laín, ha compartido su experiencia como referente profesional TIC en su empresa dedicada a la investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías electroquímicas para el sector de la minería y de las energías renovables, un área muy masculinizada. La compañía ha patentado una tecnología novedosa y sostenible para la extracción metalúrgica.

La primera mesa redonda dedicada al ‘Talento joven y profesiones TIC’, ha sido moderada por la coordinadora de la iniciativa WomANDigital, María Luisa Ulgar. La han compuesto tres profesionales en diferentes áreas: la consultora de Cloud Infrastructure de Oracle, Adriana Patranescu; la ganadora del premio Inspiración STEM-Fundación Inspiring Girls & Pfizer, Marta Noelia Clavijo; y el responsable global de Talento en Experis de Manpower Group, Alfonso Bris Andrea. La falta de vocaciones STEM, la poca visibilidad de las mujeres en el sector tecnológico como referentes cercanos, las barreras autoimpuestas como el síndrome de la impostora, y los sesgos en los procesos de selección, han sido algunos de los aspectos de mejora señalados.

A continuación, ‘La inspiración real para el fomento de vocaciones STEM’ ha corrido a cargo de la ingeniera asesora independiente en Ciberseguridad y Privacidad, de la Junta Directiva de Women4Cyber y colaboradora de ISMS, Concepción Cordón; y la responsable de Seguridad Accenture para Sector Público y Sanidad España, Portugal e Israel y del Advanced Technology Center en Málaga, y Fundadora y Vicepresidenta de Women4Cyber Spain, Mar López.

Se trata de dos mujeres pioneras en el ámbito de la ciberseguridad, que comenzaron su formación en otras áreas no tecnológicas, y que han hecho hincapié en que la tecnología necesita de todas las profesiones y de perfiles tecnológicos muy diversos para su desarrollo. También han llamado a cuestionarse, en un mundo hiperconectado y de forma preventiva, la ciberseguridad en el metaverso. Además, han destacado un aspecto tan importante como la sostenibilidad, ya que la tecnología afecta al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La siguiente mesa redonda. ‘Aprender de la experiencia profesional tecnológica: hacia un futuro digital sostenible’, ha estado compuesta por la directora general de Sector Público de Fujitsu Technology Solutions España y consejera independiente en Enagás, Patricia Úrbez; la directora ejecutiva de DigitalFems, Thais Ruiz; y el presidente de Claner e impulsor del movimiento Vientos de futuro, Alfonso Vargas. Durante la sesión se ha subrayado que las mujeres aportan una visión humanista que es clave para la sostenibilidad, porque tienen una capacidad natural de liderazgo y abogan por un uso racional de los recursos. Además, han aportado datos que indican que los techos de cristal provocan altas tasas de abandono entre las profesionales del sector, un problema que se mitiga cuando las mujeres ocupan puestos de decisión.

En la última mesa, titulada ‘Emprendimiento TIC: una oportunidad para la igualdad’, han expuesto su experiencia emprendedora la CEO de Duponte, Yolima Puentes, y la CEO de Genengine, Ana Medina. Ambas han coincidido en resaltar las posibilidades emprendimiento digital que ofrece la tecnología, a través de soluciones innovadoras que permitan optimizar costes a los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo, han explicado que todavía existe una brecha entre la capacidad tecnológica y su aplicación a la práctica en el sistema sanitario.

