La imagen 3D y la inteligencia artificial mejorarán la prevención de accidentes en la construcción Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de octubre de 2022, 12:16 h (CET)

COMSA, Beamagine, la UPC y Sensofar Medical utilizan la visión 3D y la inteligencia artificial para la prevención de accidentes en el sector de la construcción.

El proyecto PROVIDENTIAL ha desarrollado una investigación para mejorar la digitalización de las obras con el objetivo de asegurar al máximo la seguridad de los trabajadores.

La Unión Europea ha identificado al sector de la construcción, en particular, como uno de los prioritarios para ser sometidos a procesos de digitalización en los próximos años, ya que es el sector productivo con mayor accidentalidad laboral de España.

La iniciativa ha recibido financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

El sector de la construcción presenta una serie de características específicas que no se producen en el resto de los sectores y que tienen una gran incidencia en la prevención de riesgos laborales. Algunas de estas circunstancias se resumen en que se trata de centros de trabajo temporales con una confluencia de un elevado número de personas en un mismo centro de trabajo, subcontrataciones de múltiples de empresas, permanente rotación de los lugares de trabajo desarrollado generalmente a la intemperie. Estas circunstancias dificultan las labores en materia preventiva, tanto empresarial como de los técnicos y trabajadores de este sector.

Todo ello, hace que el riesgo en las obras sea elevado y que la actividad constructora se considere altamente peligrosa. Los índices de frecuencia e incidencia de accidentes laborales por sectores productivos, recogidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), confirman objetivamente este mayor riesgo en el sector de la construcción. Se trata de una incidencia confirmada año tras año, como puede confirmarse en los índices históricos.

Por supuesto, esta alta accidentalidad laboral en el sector de la construcción se traduce también en un índice altísimo de bajas laborales con el consiguiente impacto negativo en la productividad de la empresa, así como costes derivados de la prestación de incapacidad temporal asumidos, de forma directa o indirecta, por empresas, mutuas y la Seguridad Social. En línea con esta problemática, la UE ha identificado el sector de la construcción, en particular, como uno de los prioritarios para ser sometidos a procesos de digitalización en los próximos años.

En este contexto, el proyecto PROVIDENTIAL ha desarrollado una prueba de concepto para adquirir nuevos conocimientos necesarios para mejorar la digitalización de las obras con el objetivo de asegurar al máximo la seguridad de los trabajadores. El proyecto consiste en la exploración del riesgo en el ámbito de la construcción mediante la incorporación de nuevas tecnologías de imagen 3D y fusión de datos combinadas con procesado basado en inteligencia artificial (IA) con el fin de optimizar procedimientos de prevención, monitoreo e inspección de la obra y optimizar la inversión en prevención de riesgos laborales.

Con este fin, se ha seleccionado e implementado una combinación de sensores que incluye la imagen lidar 3D, la imagen RGB y la imagen térmica, que proveen de capacidad de detección en múltiples entornos (interior, exterior) y en diferentes condiciones ambientales. Estos sensores se han combinado en una unidad compacta y se han adaptado para su funcionamiento en condiciones de obra por parte de Beamagine.

Una vez adaptados, han sido instalados en situaciones reales de obra gestionadas por COMSA y UPC-CD6 ha realizado las tareas de captura, anotación y procesado de datos, mientras que Sensofar Medical ha contribuido en el proyecto con su experiencia en normativa y análisis de riesgos. Todos estos conocimientos, actualmente inexistentes, no pueden adquirirse en entornos de laboratorio, pues la percepción basada en inteligencia artificial necesita ser entrenada en condiciones de uso, es decir, a partir de datos adquiridos en obra, en condiciones reales.

Más allá de la necesidad inmediata de mercado, el proyecto permite adaptar y evaluar tecnología muy novedosa y descubrir sus prestaciones y límites en un mercado poco digitalizado y que tiene un gran potencial en cuanto a la mejora de su productividad, a la reducción significativa de revisiones presenciales por parte de técnicos, a la objetivación de las decisiones tomadas o a la detección temprana de errores o desviaciones, entre otros beneficios a largo plazo. El proyecto ha mostrado la viabilidad de aplicar combinaciones de sensores como método de adquirir a la vez información y geometría de la escena con sensores de imagen, permitiendo extraer informaciones de distancia y posición. Asimismo, se ha demostrado la viabilidad de aplicar algoritmos de inteligencia artificial en entornos de construcción y su viabilidad como elemento de prevención de accidentes laborales.

La iniciativa, coordinada por secpho, ha contado con la financiación de la Unión Europea-Next Generation EU y del proyecto en apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la convocatoria 2021, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

Sobre Beamagine Beamagine nació para comercializar sensores lidar de imagen construidos sobre tecnología propia concedida por múltiples patentes en todo el mundo. La empresa se apoya en el conocimiento acumulado por sus ingenieros en veinte años de desarrollo de lidares, optomecánica, electrónica y software. Desde entonces, desarrollan soluciones innovadoras y sensores lidar de imagen para usuarios de automoción, ferroviarios, marítimos y espaciales.

Sobre COMSA COMSA es una de las líderes en construcción e ingeniería con más de 130 años de trayectoria y presencia en más de 15 países. Trabaja en el desarrollo de infraestructuras avanzadas y de alto componente tecnológico, en las que la innovación desempeña un rol fundamental en tanto que motor de crecimiento y generación de soluciones sostenibles.

Ha consolidado su posición de liderazgo en España con una cartera de negocio superior a los 1.400 millones de euros y una creciente actividad en el mercado internacional.

Sobre Sensofar Medical Sensofar es un grupo multinacional cuya misión es desarrollar, fabricar y comercializar herramientas de metrología de alta gama. El grupo también ofrece servicios de consultoría en el campo de la metrología y persigue una filosofía que garantiza técnicas avanzadas, alta calidad y servicios al cliente.

Sensofar Medical proporciona tecnología de vanguardia para la inspección de dispositivos y componentes médicos implantables, así como soluciones de vanguardia para la I+D en todo el mundo, con cada sistema diseñado para incorporar los más altos estándares de calidad dentro del campo.

Sobre UPC-CD6 El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC-CD6), con más de 40 personas, desarrolla su actividad en el campo de la Ingeniería Óptica.

La actividad del CD6 está orientada a la creación de valor a través de la innovación y su investigación aplicada está definida con la intención de que el nuevo conocimiento que se genera llegue al mercado en forma de nuevos productos o nuevos procesos. Sus resultados de investigación obtenidos han dado lugar a la creación de varias empresas de base tecnológica que comercializan nuevos productos en diversos sectores de actividad.

Sobre secpho secpho es un clúster formado por más de 170 empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación expertos en innovación tecnológica, mediante la aplicación de tecnologías profundas (Deep Tech), principalmente tecnologías fotónicas a todo tipo de sectores de la economía. En este sentido, secpho es un puente entre talento investigador y empresas innovadoras, por una parte, y las oportunidades que aparecen en el mercado, por otra.



