viernes, 28 de octubre de 2022, 12:03 h (CET)

Las personas tienen 32 piezas dentales. Sin embargo, de acuerdo al sitio web Gaceta Dental, alrededor de 25 millones de personas en España han perdido, al menos, una pieza dental.

En promedio, los adultos entre los 35 y los 44 años de edad solo tienen 26 dientes, mientras que los adultos mayores de 65 a 74 años cuentan con solo 17. Por esta razón, anualmente en el país se realizan alrededor de 1,4 millones de intervenciones por implante dental en centros especializados, como la clínica dental MYCA. Tales intervenciones permiten mantener la salud bucal de los pacientes.

¿Quiénes pueden llevar un implante dental? Los implantes dentales son piezas sanitarias diseñadas para sustituir la raíz de un diente. El mecanismo es similar a un tornillo, ya que el implante se introduce en el maxilar de manera quirúrgica para después atornillar la corona dental. Los expertos, como el Dr. Sam Abzarian, recomiendan este tipo de intervención para personas mayores de 18 años (aproximadamente un 83 % de la población total de España), ya que a esa edad el desarrollo facial ha finalizado. Además de ser mayores de edad, es importante que la persona tenga buena salud bucal y salud en general. Cualquier paciente con diabetes, problemas de tensión, de corazón, tiroides etc. pueden ser buenos candidatos para los implantes siempre y cuando estén con tratamiento controlado.

Los implantes se colocan en el paciente mediante una operación menor con anestesia local. Aunque, a veces, en MYCA, por deseo del paciente puede realizarse bajo sedación ya que cuentan con anestesista propio.

La primera etapa consiste en colocar el implante y esperar a poner la prótesis definitiva entre 3 y 6 meses. El Dr. Sam Abzarian, debido a su formación y experiencia, suele poner el implante acompañado de un diente provisional atornillado en el mismo momento de la cirugía. De esa manera, el paciente llevará mejor el posoperatorio y mejorará desde el primer día la función masticatoria y la estética.

Tipos de implantes dentales y sus ventajas Los implantes dentales están formados por titanio. Se puede reemplazar solo un diente que falte o toda la boca mediante puentes, hibridas o sobredentaduras. En la mayoría de casos, con 4 o 6 implantes por arcada, pueden reponer todos tus dientes.

Estos implantes no solo lucen bien a nivel estético, sino que ayudan a restaurar la capacidad de masticar. Asimismo, evitan que la mandíbula se contraiga a causa de la pérdida ósea. También permiten conservar la salud de los huesos y mantener la estabilidad de las otras piezas dentales.

MYCA es una clínica dental que ofrece diferentes alternativas de implantes dentales. Antes de la operación, la Dra. María Gámez y el Dr. Sam Abzarian, evalúan exhaustivamente al paciente para darle la solución correcta. Para eso, cuentan con la última tecnología: TAC, radiografías, escáner intraoral, etc.

La finalidad de estos tratamientos es preservar la salud y calidad de vida de las personas, así como devolverles sus sonrisas.



